ПриватБанк продасть Дніпро-Арену

ПриватБанк хоче продати стадіон Дніпро-арена і тренувальну базу в Дніпрі, які перебувають на балансі банку.

Про це повідомляє офіційний сайт банку.

Установа вже оголосила конкурс з відбору компаній для залучення інвесторів.

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Зазначається, що залучення консалтингових компаній дозволить забезпечити прозорі умови продажу об'єктів, а також забезпечить реалізацію не нижче оціночної вартості.

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Конкурс триватиме до 22 жовтня 2018 року.

На Дніпро-арені домашні матчі проводить команда Дніпро-1.

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Нагадаємо, восени 2017 року Печерський районний суд Києва ухвалив рішення провести огляд об'єктів ПриватБанку в Дніпрі, які закладалися колишніми власниками для забезпечення кредиту.

Нагадаємо, нещодавно братам Суркісам повернули кругленьку суму від державного банку.

Джерело - ПриватБанк.