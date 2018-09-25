Суркіси отримали більше мільярда гривень від Державного банку

Державний банк Приватбанк врегулював суперечку з президентом Динамо Ігорем Суркісом і віце-президентом УЄФА Григорієм Суркісом щодо відшкодування капіталізованих внесків.
Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
За інформацією видання, братам відшкодовано вже більше 1 мільярда гривень.
Нагадаємо, 6 листопада 2017 року Київський апеляційний адміністративний суд зобов'язав Приватбанк повернути сім'ї Суркісів 1,05 млрд гривень, 266,2 тис доларів і 7,8 тис євро.
Раніше, Суркіс розповів чому влітку не підписали нападника.
Також, Суркіс прокоментував перші кроки в роботі Краснікова.
Джерело - ua.interfax..