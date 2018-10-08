Бойко незадоволений рівнем футболу в Динамо

Основний голкіпер київського Динамо після перемоги над донецьким Олімпіком розповів чому команда продовжує так важко грати.

Його слова наводить офіційний сайт Динамо.

"Було важко. Всі прекрасно знають, що за десять днів ми провели чотири гри. Важкі переїзди, усі хлопці втомлені, фактично усі ігри ми граємо одним і тим же складом. Втім, це не виправдання. Все одно ми розуміємо, що потрібно показувати якісніший футбол і досягати впевненішого результату", — сказав Бойко.