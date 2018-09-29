Маліновський віддав гольову передачу в матчі чемпіонату Бельгії. ВІДЕО

У матчі 9-го туру чемпіонату Бельгії Генк розгромив Зюлте-Варегем з рахунком 4:0.
Український півзахисник Генка Руслан Маліновський відзначився асистом на 31-й хвилині матчу на Саматту, який оформив хет-трик.
Українець провів на полі повний матч.
Чемпіонат Бельгії, Ліга Жупіле
9 тур
29 вересня
Генк — Зюлте-Варегем 4:0 (2:0)
Голи: 1:0 —29 Посуело, 2:0 — 31 Саматта, 3:0 — 68 Саматта, 4:0 — 86 Саматта.
Нагадаємо, Руслана визнали кращим гравцем чемпіонату Бельгії в серпні.
Тим часом Коноплянка віддав гольову передачу в матчі Шальке — Майнц.
А Ярмоленко допоміг Вест Гему перемогти Манчестер Юнайтед.
Джерело - Чемпіон.