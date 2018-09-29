Маліновський віддав гольову передачу в матчі чемпіонату Бельгії. ВІДЕО

У матчі 9-го туру чемпіонату Бельгії Генк розгромив Зюлте-Варегем з рахунком 4:0.

Український півзахисник Генка Руслан Маліновський відзначився асистом на 31-й хвилині матчу на Саматту, який оформив хет-трик.

Українець провів на полі повний матч.

Чемпіонат Бельгії, Ліга Жупіле

9 тур

29 вересня

Генк — Зюлте-Варегем 4:0 (2:0)

Голи: 1:0 —29 Посуело, 2:0 — 31 Саматта, 3:0 — 68 Саматта, 4:0 — 86 Саматта.

Нагадаємо, Руслана визнали кращим гравцем чемпіонату Бельгії в серпні.

Тим часом Коноплянка віддав гольову передачу в матчі Шальке — Майнц.

А Ярмоленко допоміг Вест Гему перемогти Манчестер Юнайтед.

Джерело - Чемпіон.