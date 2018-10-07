Селезньов знову забив у чемпіонаті Туреччини. ВІДЕО

Український форвард Євген Селезньов відзначився за Акхісар голом у чемпіонаті Туреччини.

Селезньов забив у матчі 8-го туру проти Трабзонспора. Українець вийшов на поле одразу після перерви на заміну, а на 77-й хвилині реалізував пенальті. Цей гол став для форварда четвертим у нинішньому сезоні.

М’яч Селезньова не врятував Акхісар від поразки 1:3.

Нагадаємо, тренер Акхісара розкритикував Селезньва за гру у Лізі Європи.

Раніше, Селезньов пожалівся, що Акхісар його не відпустив до Галатасарая.

Джерело - Чемпіон.