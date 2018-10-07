Ференцварош Реброва в меншості не програв

Ференцварош під керівництвом Сергія Реброва продовжує виступати без поразок у чемпіонаті Угорщини. У домашньому поєдинку 10-го туру чемпіонату команда розписала мирову з Дебреценом — 2:2.
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З 32-ї хвилини підопічні Реброва грали вдесятьох. За другу жовту картку вилучили Марселя Гайстера.
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Півзахисник збірної України Іван Петряк відіграв у складі господарів весь матч.
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Нічийний результат дозволив Ференцварошу закріпитися на першому місці в турнірній таблиці з 24 очками в активі.
Нагадаємо, Шевченко викликав до збірної Петряка.
Джерело - Чемпіон.