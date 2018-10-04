Яблонець - Динамо 2:2. МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

Яблонець - Динамо

Ліга Європи. Група К, 2 тур

Стршельніце, Яблонец-над-Нісоу.

4 жовтня, 22:00

Матч завершується, Динамо втрачає перемогу в матчі проти Яблонця і їде додому на 3-му місці в групі.

90' Едуард Соболь виходить замість Йововича.

90' Небезпечний момент біля воріт Динамо. Йовович пробивав з-за меж штрафного майданчика, але трохи неточно.

90' Три хвилини додає арбітр до основного часу.

89' При подачі Циганкова від кутового прапорця, Бурда порушив правила.

88' Заміна у складі Яблонця: замість Лукаша Масопуста на поле вийшов Войтех Кубіста.

87' Заробляє кутовий Динамо.

86' Шепєлєв зліва навісив на Бєсєдіна, у якого не вийшов удар головою по воротах. М'яч в руках у Груби.

84' Динамо почало активніше атакувати, проте результату це не приносить.

83' Піварич отримав жовту картку.

81' Гол! Динамо пропускає. Швидку контратаку провели господарі. Масопуст справа обігрався з Ікаунексом і навісив в центр штрафного майданчика. Травник незграбним ударом зумів зрівняти рахунок.

80' Заміна у складі Динамо: замість Віталія Буяльського на поле вийшов Володимир Шепелєв.

79' Заміна у складі Яблонця: замість Яна Храмоста на поле вийшов Давис Ікаунекс.

78' Травник зліва навісив до воріт. Бурда намагався вибити м'яч і ледь не зрізав його у власні ворота. Бойко зіграв впевнено і зловив м'яч.

77' Буяльський і Масопуст в центрі поля зійшлися в стику. Киянину потрібна допомога медиків.

75' Хюбшман відкотив м'яч на Травника, який з двадцяти шести метрів пробив вище воріт.

73' Сидорчук на чужій половині поля потрапив ліктем в обличчя Ганоусеку.

72' Циганков від кутового прапорця навісив до ближньої штанги. Господарі винесли м'яч зі штрафної площі.

70' У центр поля перемістилася гра. Гості в другому таймі вперед великими силами не йдуть і моменти біля воріт Груби перестали виникати.

69' Масопуст заробив кутовий удар. Травник навісив на дальню штангу. Лішка перед чужими воротами в цей момент порушив правила.

67' Гармаш справа з дальньої дистанції пробив під поперечину. Груби перевів м'яч за межі поля.

65' Яблунец створює натиск на ворота Динамо, вдається відбитися поки киянам.

63' Ще один момент в Яблунця. Йовович протягнув м'яч по лівому флангу, віддав у центр на Травника

61'Небезпечний момент біля воріт Динамо. Травник навішував у штрафний киян, Лішка пробив, але трохи неточно.

59' Поважанец на фланзі врізав по ногах Гармашу і отримав жовту картку.

57' У Морозюка не вийшла подача справа. М'яч полетів за межі поля.

55' Травник зліва зі штрафного навісив на голову Голеша, який пробив у руки Бойко.

53' Морозюк грубо фолить недалеко біля воріт Динамо, жовта картка для 9-го номера киян.

52' Контролює м'яч Яблонец, Динамо намагається відразу йти вперед.

50' Травник по правому флангу зробив передачу на хід Масопустому, але засильно. М'яч покотився за межі поля

48' Голеш пробивав з дальньої дистанції, але трох вище воріт.

46' Розпочинаєтьс другий тайм, Яблонець відразу йде в атаку.

На цьому перший тайм завершується, Динамо досить впевнено перемагає в Яблонця, але і в чехів були нагоди зрівняти рахунок, тому киянам не потрібно втрачати концентрації.

45' Травник справа навісив до воріт Динамо, але Бойко спокійно спіймав м'яч.

45' Дві хвилини додає арбітр.

44' Яблунець володіє ініціативою, але атак створювати не вдається.

41' Циганков від кутового прапорця навісив в центр штрафного майданчику. Груби вийшов і вибив м'яч кулаками.

39' Йовович від свого штрафного майданчика протягнув м'яч до чужого, а ось на удар по воротах у Володимира сил вже не вистачило.

37' Бєсєдін погано зіграв при прийомі м'яча і грубо підкотився під Голеша біля центрального кола.

35' Йовович з двадцяти метрів пробив вище воріт.

33' Гол! Пропускає Динамо. Травник від кутового прапорця перевів м'яч на Говірку, який з десяти метрів пробив в ближній кут, і футбольний снаряд від штанги залетів у ворота.

30' Відбулося декілька фолів у центрі поля, але гра продовжується, обійшлося без наслідків.

28' Невдало господарі розіграли штрафний удар. Далекий удар Поважанеца кияни заблокували.

26' Хюбшман праворуч від кута штрафного майданчика пробив поруч з дальньою стійкою.

24' Господарі заробили кутовий удар. Травник навісив точно на голову Лішці, який пробив вище і лівіше воріт.

22' Гармаш справа навісив в центр штрафного майданчика, де Бесєдін не зміг виграти верхову боротьбу у суперників.

20' Масопуст в центрі поля врізався в коліно Піваричу,

18' Голеш в центрі поля наступив на ногу Піваричу і отримав жовту картку.

16' Чехи продовжують починати свої атаки довгими занедбаністю вперед. Київські захисники легко перехоплюють довгі передачі суперників.

14' ГОООООЛ! Денис Гармаш подвоює перевагу. Гармаш перехопив невдалий пас від захисника Яблонця і через хвилину зважився пробити з дальньої дистанції в кут воріт.

12' Кияни здорово виходять з-під пресингу суперника і все впевненіше починають грати на чужій половині поля.

10' Гармаш пробивав з лінії штрафного майданчика, але трохи неточно.

8' ГОООООЛ! Динамо виходить вперед. Буяльський дав ідеальний пас на Морозюка, той штовхнув м'яч на Циганкова, а Віктор покотив м'яч у ворота.

4' Відбулася подача з лівого флангу атаки Динамо, але кіпер вийшов з воріт та забрав м'яч у руки.

3' Відразу першим номером грає Динамо, Яблонец притискається до воріт.

1' Розпочинається матч. Динамо відразу розпочинає з контролю м'яча.

Команди вже на полі, лунає гімн Ліги Європи.

У паралельному матчі Астана впевнено переграла Ренн.

Відомий журналіст розповів, як має грати Динамо.

Стали відомі склади команд на матч.

Сьогодні, 4-го жовтня Динамо зіграє проти Яблонця в рамках 2-го туру Ліги Європи УЄФА.

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Матч відбудеться у Чехії на стадіоні Стршельніце.

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Гра розпочнеться о 22:00.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:45.

Джерело - Чемпіон.