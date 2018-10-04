Яблонець - Динамо: стартові склади команд

Динамо та Яблонець назвали стартові склади на матч Ліги Європи.

Динамо: Бойко, Піваріч, Бурда, Кадар, Кендзьора, Буяльський, Сидорчук, Морозюк, Гармаш, Циганков, Бєсєдін.

Запасні: Бущан, Миколенко, Сідклей, Шепелєв, Шапаренко, Русин, Дуелунд.

Яблонець: Груби, Говорка, Хюбшманн, Ганоусек, Поважанец, Масопуст, Травнік, Лішка, Храмоста, Йовович, Голеш.

Запасні: Гануш, Ікаунієкс, Акоста, Соболь, Янкович, Бречка, Кубіста.

До вашої уваги онлайн-трансляція матчу Ліги Європи між Яблонцем та Динамо.

У іншому матчі ЛЄ Ворскла після першого тайму виграє у Спортінга, завдяки суперголу Владислава Кулача.

Джерело - Чемпіон.