Яблонець - Динамо: стартові склади команд

Динамо та Яблонець назвали стартові склади на матч Ліги Європи.
Динамо: Бойко, Піваріч, Бурда, Кадар, Кендзьора, Буяльський, Сидорчук, Морозюк, Гармаш, Циганков, Бєсєдін.
Запасні: Бущан, Миколенко, Сідклей, Шепелєв, Шапаренко, Русин, Дуелунд.
Яблонець: Груби, Говорка, Хюбшманн, Ганоусек, Поважанец, Масопуст, Травнік, Лішка, Храмоста, Йовович, Голеш.
Запасні: Гануш, Ікаунієкс, Акоста, Соболь, Янкович, Бречка, Кубіста.
До вашої уваги онлайн-трансляція матчу Ліги Європи між Яблонцем та Динамо.
У іншому матчі ЛЄ Ворскла після першого тайму виграє у Спортінга, завдяки суперголу Владислава Кулача.
Джерело - Чемпіон.