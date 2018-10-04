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Циганик: Динамо потрібно грати на атаку

Сьогодні 15:16 306 0
Циганик: Динамо потрібно грати на атаку

Відомий український журналіст, телеведучий програми Профутбол Ігор Циганк поділився думками про майбутній матч між Динамо та Яблонцем.

Його слова наводить сайт Рейтинг букмекерів.

"Знаєте, буде дуже напружена гра. Добре пам’ятаю, як Динамо грало проти чехів у кваліфікації Ліги чемпіонів. Зі Славією було дуже важко. Яблонець теж габаритна, високоросла команда. Ренн у себе вдома ледве дотиснув чехів, забивши з пенальті на останніх хвилинах. В останньому турі чемпіонату Яблонець прибив Вікторію — 3:0. Усе свідчить про те, що суперник дуже непростий.

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Динамо необхідно перемагати, хоч гра і відбудеться на виїзді. Ба більше, потрібно грати на атаку, а не просто відмахати та вистраждати перемогу. Динамо дуже важко виправляє кризову ситуацію. Киянам непросто створювати моменти. Однак я вірю, що Динамо поступово знайде свою гру. Тому прогнозую: кияни виграють, заб'ють щонайменше 2 голи та не пропустять", — сказав Циганик.

Нагадаємо, Динамо потренувалося в Чехії.

Де дивитися матч динамівців у Лізі Європи читайте на нашому сайті.

Джерело - Рейтинг букмекерів.

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