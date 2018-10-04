Яблонець — Динамо: де дивитися матч Ліги Європи

Динамо проведе поєдинок другого туру групового етапу Ліги Європи у Полтаві. Суперником киян стане чеський Яблонець.
Матч розпочнеться о 22-й за Києвом.
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Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме телеканал Футбол 2.
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Окрім цього матч можна переглянути на сайті Oll.tv (Увага! Трансляція платна).
Нагадаємо, Циганков заявив, що команда зобов'язана вигравати.
А Бєсєдін готовий до матчу з Яблонцем.
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Джерело - Чеміон.