Яблонець — Динамо: де дивитися матч Ліги Європи

Динамо проведе поєдинок другого туру групового етапу Ліги Європи у Полтаві. Суперником киян стане чеський Яблонець.

Матч розпочнеться о 22-й за Києвом.

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Поєдинок у прямому ефірі транслюватиме телеканал Футбол 2.

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Окрім цього матч можна переглянути на сайті Oll.tv (Увага! Трансляція платна).

Нагадаємо, Циганков заявив, що команда зобов'язана вигравати.

А Бєсєдін готовий до матчу з Яблонцем.

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Джерело - Чеміон.