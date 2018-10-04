Четверо футболістів претендують на звання найкращого гравця туру Ліги чемпіонів

УЄФА назвав номінантів на звання кращого гравця другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє прес-служба організації.
Претендентів четверо: Пауло Дибала (Ювентус), Неймар (ПСЖ), Едін Джеко (Рома) і Ліонель Мессі (Барселона).
Нагадаємо, Дибала в матчі з Янг Бойз оформив хет-трик, Неймар в грі з Црвеною Звездою також відзначився трьома м'ячами, Джеко тричі вразив ворота Вікторії, а в активі Мессі дубль у матчі з Тоттенгемом.
До вашої уваги результати матчів вівторка, 2 жовтня, та середи, 3 жовтня.
Джерело - УЄФА.