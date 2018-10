Ювентус переграв Янг Бойз і оновив рекорд за кількістю перемог на старті сезону

Ювентус обіграв Янг Бойз з рахунком 3:0, завдяки хет-трику у виконанні Пауло Дибала.

Таким чином, туринці оновили рекорд переможної серії на старті чемпіонату. Протягом дев'яти матчів перемагає Стара синьйора - це найкращий результат з моменту створення Серії А.

Про це передає OptaPaolo.

З переможної дев'ятиматчевої серії сім перемог Ювентус здобув у чемпіонат Італії, а ще дві — у Лізі чемпіонів.

