Хет-трик Неймара допоміг ПСЖ розгромити Црвену Звезду

Хет-трик Неймара допоміг ПСЖ розбити Црвену Звезду в рамках 2-го туру Ліги Чемпіонів.

Вже в першому таймі рахунок був 4:0, а Неймар до 22-ї хвилини вже оформив дубль.

У другому таймі парижани трохи розслабилися, забивши 5-й гол, майже відразу пропустили.

Щоправда, Неймар не збирався зупинятися і забив свій третій гол у матчі.

Ліга чемпіонів

Груповий етап

2 тур

3 жовтня

ПСЖ - Црвена Звезда 6:1 (4:0, 2:1)

Голи: 1:0 - 20 Неймар, 2:0 - 22 Неймар, 3:0 - 37 Кавані, 4:0 - 41 Ді Марія, 5:0 - 70 Мбаппе, 5:1 - 74 Марін, 6:1 - 81 Неймар.

Нагадаємо, асист Коноплянки приніс Шальке перемогу над Локомотивом.

Джерело - Чемпіон.