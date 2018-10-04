Барселона розбила Тоттенгем на Вемблі

Барселона без особливих проблем розібралася з Тоттенгемом на Вемблі.

Вже на 2-й хвилині каталонці вийшли вперед, завдяки голу Коутіньйо.

На 28-й хвилині Ракітич неймовірним пострілом подвоїв перевагу іспанської команди.

Барселона продовжувала атакувати, але на початку другого тайму пропустила.

Мессі дуже швидко відновив перевагу у 2 голи.

Через 10 хвилин Тоттенгем знову скоротив відставання, але дотиснути Барселону не вдалося.

Наприкінці зустрічі Мессі оформив дубль і поставив жирну крапку в матчі.

Ліга чемпіонів

Груповий етап

2 тур

3 жовтня

Тоттенгем - Барселона 2:4 (0:2, 2:2)

Голи: 0:1 - 2 Коутиньйо, 0:2 - 28 Ракітич, 1:2 - 52 Кейн, 1:3 - 56 Мессі, 2:3 - 66 Ламела, 2:4 - 90 Мессі

Нагадаємо, Наполі сенсаційно вирвало перемогу в Ліверпуля.

Також, хет-трик Неймара допоміг ПСЖ розгромити Црвену Звезду.

Джерело - Чемпіон.