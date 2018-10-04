Барселона розбила Тоттенгем на Вемблі

Барселона без особливих проблем розібралася з Тоттенгемом на Вемблі.
Вже на 2-й хвилині каталонці вийшли вперед, завдяки голу Коутіньйо.
На 28-й хвилині Ракітич неймовірним пострілом подвоїв перевагу іспанської команди.
Барселона продовжувала атакувати, але на початку другого тайму пропустила.
Мессі дуже швидко відновив перевагу у 2 голи.
Через 10 хвилин Тоттенгем знову скоротив відставання, але дотиснути Барселону не вдалося.
Наприкінці зустрічі Мессі оформив дубль і поставив жирну крапку в матчі.
Ліга чемпіонів
Груповий етап
2 тур
3 жовтня
Тоттенгем - Барселона 2:4 (0:2, 2:2)
Голи: 0:1 - 2 Коутиньйо, 0:2 - 28 Ракітич, 1:2 - 52 Кейн, 1:3 - 56 Мессі, 2:3 - 66 Ламела, 2:4 - 90 Мессі
Нагадаємо, Наполі сенсаційно вирвало перемогу в Ліверпуля.
Також, хет-трик Неймара допоміг ПСЖ розгромити Црвену Звезду.
Джерело - Чемпіон.