Мій профіль

Яблонєц - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи

Сьогодні 09:30 576
Город по-англійськи. Що сталося з Вемблі. ФОТО
Сьогодні 10:27 231
Асист Коноплянки, який приніс Шальке перемогу в Москві. ВІДЕО
Вчора 22:31 2768
Продексім поступився найкращій команді Європи у Лізі Чемпіонів
Вчора 22:21 790
Асист Коноплянки приніс Шальке перемогу над Локомотивом
Вчора 21:50 896
Українки розписали мирову зі збірною Азербайджану
Вчора 20:49 572
Коноплянка потрапив до основи Шальке на матч проти Локомотива. ФОТО
Вчора 19:13 453
Мораес став найкращим гравцем матчу Ліон - Шахтар
Вчора 16:57 865
Білодід очолила світовий рейтинг
Вчора 16:43 881 1
Марченко вийшов до чвертьфіналу турніру в Алматі
Вчора 16:24 357
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:35 Футбол Ворскла — Спортінг: де дивитися матч Ліги Європи 36
11:12 Футбол ЗМІ: Моурінью намагається повернути авторитет у команді 406
11:01 Навколо спорту Левченко прийняла виклик Харлан і повторила магічний трюк. ВІДЕО 1115
10:51 Єдиноборства Мак-Грегор і Нурмагомедов потренувалися перед камерами. ВІДЕО 396
10:27 Футбол Город по-англійськи. Що сталося з Вемблі. ФОТО 231
10:13 Футбол Моурінью незадоволений підтримкою з боку керівництва 329
09:56 Футбол Шуст: Спортінг гне свою лінію 181
09:38 Футбол Результати матчів 2 туру Ліги Чемпіонів 547
09:30 Футбол Яблонєц - Динамо: анонс і прогноз матчу Ліги Європи 576
09:17 Футбол Петрович: Ворскла має особливе мислення 220
08:58 Футбол Коноплянка: Ігнатьєв змусив попітніти 1525
08:35 Футбол Грізманн став автором ювілейного голу. ВІДЕО 192
08:21 Бокс Усик хоче завоювати світ 291
08:00 Блог Ломаченко запустив свій власний Ломачелендж. ВІДЕО 937
07:10 Блог Шалений гол у матчі Ліги чемпіонів. ВІДЕО 3772 1
00:13 Футбол Барселона розбила Тоттенгем на Вемблі 633 1
3 Жовтня 2018
23:59 Футбол Наполі сенсаційно вирвав перемогу в Ліверпуля 1150
23:29 Футбол Сачко: У футболістів Ворскли є шанс зіграти свій найкращий матч у кар'єрі 429
23:09 Футбол Неймовірні голи ПСВ та Брюгге у Лізі Чемпіонів. ВІДЕО 670
22:49 Футбол Екс-тренер Олімпіка прокоментував свою відставку 1253
22:34 Блог Фантастичний гол Ракитича у ворота Тоттенгема. ВІДЕО 3075
22:31 Футбол Асист Коноплянки, який приніс Шальке перемогу в Москві. ВІДЕО 2768
22:21 Футзал Продексім поступився найкращій команді Європи у Лізі Чемпіонів 790
22:11 Футбол Хет-трик Неймара допоміг ПСЖ розгромити Црвену Звезду 411
21:50 Футбол Асист Коноплянки приніс Шальке перемогу над Локомотивом 896

Результати матчів 2 туру Ліги Чемпіонів

Сьогодні 09:38 547 0
Результати матчів 2 туру Ліги Чемпіонів

У 2 турі групового раунду Ліги чемпіонів закінчилися всі матчі.

До вашої уваги результати матчів середи, 3 жовтня.

Ліга чемпіонів

Груповий етап, 2 тур

3 жовтня

ПСЖ - Црвена Звезда 6:1 (4:0)

Голи: 1:0 — 20 Неймар, 2:0 — 22 Неймар, 3:0 — 37 Кавані, 4:0 — 41 Ді Марія, 5:0 — 70 Мбаппе, 5:1 — 74 Марін, 6:1 — 81 Неймар.

Локомотив — Шальке (0:0)

Гол: 0:1 — 88 Маккенні.

Наполі — Ліверпуль 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 90 Інсіньє.

Порту — Галатасарай 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 — 49 Марега.

ПСВ — Інтер 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 — 27 Росаріо, 1:1 — 44 Наїнгголанн, 1:2 — 60 Ікарді.

Боруссія Д — Монако 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 — 51 Ларенс, 2:0 — 72 Алькасер, 3:0 — 90+2 Ройс

Тоттенгем — Барселона 2:4 (0:2, 2:2)

Голи: 0:1 — 2 Коутиньйо, 0:2 — 28 Ракітич, 1:2 — 52 Кейн, 1:3 — 56 Мессі, 2:3 — 66 Ламела, 2:4 — 90 Мессі.

Атлетіко — Брюгге 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 — 28 Грізманн, 1:1 — 39 Данджума, 2:1 — 67 Грізманн, 3:1 — 90+3 Коке

Динамо зіграє з Яблонцем. Прев'ю матчу.

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()