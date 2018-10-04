Результати матчів 2 туру Ліги Чемпіонів

У 2 турі групового раунду Ліги чемпіонів закінчилися всі матчі.
До вашої уваги результати матчів середи, 3 жовтня.
Ліга чемпіонів
Груповий етап, 2 тур
3 жовтня
Голи: 1:0 — 20 Неймар, 2:0 — 22 Неймар, 3:0 — 37 Кавані, 4:0 — 41 Ді Марія, 5:0 — 70 Мбаппе, 5:1 — 74 Марін, 6:1 — 81 Неймар.
Гол: 0:1 — 88 Маккенні.
Гол: 1:0 - 90 Інсіньє.
Порту — Галатасарай 1:0 (0:0)
Гол: 1:0 — 49 Марега.
ПСВ — Інтер 1:2 (1:1)
Голи: 1:0 — 27 Росаріо, 1:1 — 44 Наїнгголанн, 1:2 — 60 Ікарді.
Боруссія Д — Монако 3:0 (0:0)
Голи: 1:0 — 51 Ларенс, 2:0 — 72 Алькасер, 3:0 — 90+2 Ройс
Тоттенгем — Барселона 2:4 (0:2, 2:2)
Голи: 0:1 — 2 Коутиньйо, 0:2 — 28 Ракітич, 1:2 — 52 Кейн, 1:3 — 56 Мессі, 2:3 — 66 Ламела, 2:4 — 90 Мессі.
Атлетіко — Брюгге 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 — 28 Грізманн, 1:1 — 39 Данджума, 2:1 — 67 Грізманн, 3:1 — 90+3 Коке
Динамо зіграє з Яблонцем. Прев'ю матчу.
Джерело - Чемпіон.