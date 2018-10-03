Асист Коноплянки приніс Шальке перемогу над Локомотивом

Гольова передача Євгена Коноплянки з кутового принесла перемогу Шальке над московським Локомотивом.

Матч проходив досить спокійно і до останнього здавалося, що рахунок так і не буде відкрито.

Однак подача Коноплянки на 88-й хвилині на Маккенні виявилася результативною та принесла німцям першу перемогу в цьому сезоні ЛЧ.

Ліга чемпіонів

Груповий етап

2 тур

3 жовтня

Локомотив - Шальке (0:0, 0:1)

Гол: 0:1 — 88 Маккенні

Нагадаємо, учора ЦСКА сенсаційно переграв Реал.

Також, Шахтар не втримав перемогу в Ліона.

Джерело - Чемпіон.