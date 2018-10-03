Асист Коноплянки приніс Шальке перемогу над Локомотивом

Гольова передача Євгена Коноплянки з кутового принесла перемогу Шальке над московським Локомотивом.
Матч проходив досить спокійно і до останнього здавалося, що рахунок так і не буде відкрито.
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Однак подача Коноплянки на 88-й хвилині на Маккенні виявилася результативною та принесла німцям першу перемогу в цьому сезоні ЛЧ.
Ліга чемпіонів
Груповий етап
2 тур
3 жовтня
Локомотив - Шальке (0:0, 0:1)
Гол: 0:1 — 88 Маккенні
Нагадаємо, учора ЦСКА сенсаційно переграв Реал.
Також, Шахтар не втримав перемогу в Ліона.
Джерело - Чемпіон.