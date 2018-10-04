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Грізманн став автором ювілейного голу. ВІДЕО

Сьогодні 08:35 193 0
Грізманн став автором ювілейного голу. ВІДЕО

Форвард Атлетіко Антуан Грізманн у матчі Ліги чемпіонів з Брюгге оформив дубль.

Як повідомляє УЄФА — його гол став ювілейним.

Ще до початку основної стадії Ліги чемпіонів-2018/19 у турнірі забили 7912 голів. Ще 45 м'ячів — в першому турі, 20 - в перший ігровий день другого туру. А 20-й гол середи став 8000-м. Його автор — Грізманн, який забив на 67-й хвилині поєдинку з Брюгге та зробив рахунок 2:1 на користь Атлетіко.

Нагадаємо, Шалений гол забила Бенфіка у матчі Ліги чемпіонів.

А Барселона розбила Тоттенгем.

Джерело - УЄФА.

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