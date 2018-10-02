Ліон - Шахтар: МАТЧ ЗАВЕРШЕНО

На цьому матч завершується, Ліон відіграється за дві хвилини і здобуває нічию в матчі проти Шахтаря.

90' Корне робив подачу, але П'ятов вийшов та забрав м'яч у руки.

90' Ліон проводить в атаці останні секунди.

90' Невдала подача буде контратака в Ліона.

90' Другий кутовий поспіль подає Шахтар.

90' Замість Марлоса на поле виходить Фернандо.

90' Три хвилини додає арбітр до основного часу.

90' Поперечина рятує Ліон! Марлос скинув під удар Кайдое той пробив, але влучив у поперечину.

89' Небезпечний удар від Шахтаря, Тайсон скидував під удар Майкону, але той пробив трохи вище воріт.

87' Остання заміна в складі Ліона. Замість Ндомбеле виходить Шейх.

86' Хорошим розрізним пасом Марлос вивів Кайоде один на один з голкіпером, але арбітр зупинив цю атаку, зафіксувавши офсайд.

84' Шахтар намагається атакувати, але гостороти біля воріт Ліона поки не з'являється.

83' Жуніор Мораес йде з поля, Кайоде виходить йому на заміну.

81' Заміна в Ліона. Замість Мусси Дембеле догравати поєдинок буде Маквелл Корне.

80' Відбивається Шахтар, ледь не забив Ліон знову.

79' Пробивав Тайсон з дальньої дистанції, але прямо в руки Лопеша.

78' Гольовий момент створює Ліон! Депай видав ідеальний пас на Дембеле.той вийшов сам-на-сам, але П'тов виявився сильнішим.

77' Небезпечний момент в Шахтаря! Ісмаїлі виходив на побачення з голкіпером, але занадто гострим був кут і бразилець не влучив у ворота.

75' Заміна у складі Шахтаря, замість Алана Патріка на поле виходить Віктор Коваленко.

74' Продовжує атакувати Ліон, нічого не вдається Шахтарю.

72' Гол! Ліон зрівнює рахунок. Дуже швидко втратив Шахтар всю перевагу у цьому матчі. Дембеле з лівого флангу прострілив у центр штрафного, де захисники кинули одного Дюбуа, який з п'яти метрів розстріляв ворота.

70' Гол! Ліон забиває. М'яку подачу виконав Набіл Фекір, Дембеле вистрибнув і точно пробив по воротах.

68' М'яко закинув Депай зі штрафного на дальню штангу, де Набіл Фекір скинув під удар Дембеле. Форвард пробив в дальній кут, але П'ятов в красивому стрибку намертво зафіксував снаряд у своїх руках.

67' Знову блискуче в відборі зіграв Матвієнко, взяв ініціативу на себе і увірвався в штрафний, але тут в найчистішому підкаті Денайєр в останній момент вибив сферу.

65' Контратака Шахтаря, ледь не завершилася хет-триком Мораеса. Марлос протягнув м'яч до штрафної і видав пас вперед на Мораеса, який в дотик пробив по воротах, але на цей раз точність підвела форварда Шахтаря.

64' Дембеле пробивав з штрафного, але вище воріт полетів м'яч.

63' Траоре йде з поля, замість нього виходить Депай.

62' Штрафний заробляє Менді, але Ісмаїлі повинен отримати медичну допомогу.

61' Відбиваються гравці Ліона, а тим часом Депай готюється вийти на поле.

60' Фекір виконував подачу в штрафний Шахтаря, але П'ятов вийшов з воріт і без проблем забрав м'яч в руки.

59' Ліон не може створити нічого в атаці, хоча більшість гравців створюють натиск на ворота Шахтаря.

58' Пробивав з штрафного Ракицький, але в руки Лопешу.

55' ГООООООЛ! Мораес робить дубль! Спіймали суперника на контратаці донеччани. Марлос отримав м'яч після пасу від Матвієнка та вирізав в штрафний на Мораеса, який з гострого кута виконав ідеальний по точності удар в дальній нижній кут. Лопеш не зміг врятувати свою команду.

54' Ракицький закидав м'яч на Тайсона, але того трохи випередив голкіпер суперника.

53' Забиває Ліон, але з положення поза грою.

52' Пробив потужно, але в стінку.

51' Небезпечний штрафний біля воріт Шахтаря.

50' Накрутив суперника на правому фланзі Набіл Фекір і навісив на дальню штангу, куди увірвався Ауар, але його випередив Матвієнко і головою виніс снаряд в аут.

48' Пауза в матчі. Отримав у минулому епізоді пошкодження П'ятов. Потрібен час голкіперу, щоб прийти в себе і продовжити гру.

47' Перша жовта картка в матчі, Набіль Фекір отримає попередження за небезпечну гру проти П'ятова.

46' Другий тайм продовжують гравці Ліона передачею з центру поля.

На цьому перший тайм завершується, гол в роздягальню допоможе Шахтарю підійти до другого тайму в хорошому настрої та з спокійною грою.

44' ГООООООЛ! Шахтар відкриває рахунок в матчі. Тайсон запустив Ісмаїлі на лівому фланзі, той прострілив у центр, а Мораес вдало підставив ногу і влучив у ворота.

43' Небезпечний момент міг бути в Ліона, але удар Ауара заблокував Кривцов.

41' Небезпечний момент біля воріт Шахтаря. Після свічки над штрафним майданчиком Шахтаря, Набіль Фекір пробив головою, але трохи неточно.

40' Пройшов за допомогою фінтів від опіки по флангу Траоре і спробував прострелити низом у штрафну, але сфера застрягла в ногах захисників.

38' Отримав м'яч Патрік перед чужим штрафним і спробував пробити з розвороту, але тут же підскочили відразу два захисника і без проблем відібрали снаряд.

36' Заспокоїли гру футболісти Шахтаря, створюючи затяжну позиційну атаку.

34' Утікав на ворота суперника Тусар після відмінного закидання у виконанні Ауара, але не витримав лінію і опинився в положенні "поза грою".

32' Паралельними курсам йдуть команди, майже не зупиняються в центрі поля.

30' Небезпечний момент в Шахтаря. Отримав м'яч на лінії штрафного майданчика Патрік, розвернувся і відкотив під удар Марлосу, який вистрілив у ближній кут, але Лопеш впорався, перевівши удар на кутовий.

29' Довгим пасом зі своєї половини поля Менді запускав Набіля Фекіра до воріт суперника, але П'ятов вийшов за межі штрафного майданчика і виявився першим на м'ячі.

28' Невелика затримка в матчі. Мораесу надавали допомогу після зіткнення з Денайєром.

27' Тікав на швидкості по лівому у флангу Ауар, змістився в штрафну, але напоровся на Кривцова, який в найчистішому підкаті вибив м'яч в сторону.

26' Тепер уже Тайсон віддав в штрафну на хід Ісмаїлі, але того відтіснив корпусом від м'яча Марсело і дозволив вийти сфері за лицьову лінію.

25' Запускав Степаненко розрізним пасом по лівій бровці Ісмаїлі, але того випередив Дюбуа, грамотно поставив корпус і без проблем відібрав м'яч.

24' Помилився Марлос під час дриблингу, Ліон вибігав у контратаку, але Матвієнко вчасно повернувся в захист і відібрав м'яч в суперника.

22' Виконував подачу Ракицький на ближню стійку, але Ісмаїлі не зміг влучити в ближній кут.

21' Дальній удар від Мораеса виявився дуже небезпечним, в останній момент голкіпер перевів м'яч на кутовий.

20' Ліон заволодів ініціативою, перепасовуються господарі на власній половині поля.

19' Обіграв суперника на фланзі Тайсон і віддав тонкий пас у штрафну, куди несподівано увірвався Майкон і в дотик пробив по воротах, але точність підвела новачка Шахтаря.

18' Проводили затяжну позиційну атаку гравці Шахтаря, але неточний пас Матвієнка звів всю працю нанівець.

16' Пробивав Тайсон з дальньої дистанції, але голкіпер суперника парирував цей удар.

15' Контролюють м'яч гравці Шахтаря, але до атаки справа не доходить.

14' Ліон почав гостріше атакувати, першим номером грає команда з Франції.

13' Черговий неточний пас в центрі поля від гравців Шахтаря. Фекір намагався з центра поля перекинути П'ятова, але пробив неточно.

12' Небезпечний момент біля воріт Шахтаря. Дембеле виходив один на один з П'ятовим, але голкіпер виграв цю дуель.

11' Пробивав Алан Патрік, але влучив у стінку.

10' Небезпечний штрафний заробляє Шахтар, метрів 27 до воріт.

8' Перехопив м'яч в центрі поля Ісмаїлі, але тут же підскочив Траоре і зарядив ліктем по обличчю опонента. Штрафний удар виконають гості.

6' Втік по правому флангу Марлос, змістився в центр і віддав пас вперед на хід Тайсону. але в останній момент м'яч перехопив Дюбуа.

4' Перший офсайд в матчі, Траоре забіг в положення поза грою.

3' Гравці Шахтаря досить швидко виходять в атаку, в той час як Ліон довше контролює м'яч.

2' Шахтар намагався розпочати матч з контролю, але після першої втрати Ліон заволодів ініціативою.

1' Шахтар розпочинає матч передачею з центра поля.

Команди вже на полі, лунає гімн Ліги Чемпіонів.

На порожніх трибунах присутні гравці молодіжної команди Шахтаря та персональні уболівальники з журналістами.

Нагадаємо, тренер Ліона порівняв Шахтар з Барселоною.

Юнацька команда Шахтаря поступилася одноліткам з Ліона в рамках юнацької Ліги чемпіонів.

Вже стали відомі стартові склади команд.

Вже сьогодні Шахтар зіграє проти Ліона у 2-му турі Ліги Чемпіонів

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Матч відбудеться на Парк Олімпік Ліон, при порожніх трибунах.

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Гра розпочнеться о 22:00.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 21:45.

Джерело - champion.com.ua.