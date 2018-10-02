Ліон - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Шахтар продовжить виступи у цьогорічній Лізі чемпіонів матчем із французьким Ліоном. Суперник аж ніяк не виглядає простим, але іншої задачі крім перемоги перед гіниками не стоїть.
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Поєдинок в прямому ефірі транслюватиме телеканал Футбол 1. Початок о 22:00.
Окрім цього матч можна переглянути і на сайті Oll.tv (Увага! Трансляція платна)
🔥 День матча @ChampionsLeague!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 2 жовтня 2018 р.
⚽ #ЛионШахтер
🏆 Групповой этап, 2-й тур
⏰ 22:00
📍 "Парк Олимпик Лионне"
📺 "Футбол 1"
💻 Матч-центр: https://t.co/26CwX2f3Us pic.twitter.com/ra4NIqNNPi
Джерело - Чемпіон.