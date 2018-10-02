Ліон - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Шахтар продовжить виступи у цьогорічній Лізі чемпіонів матчем із французьким Ліоном. Суперник аж ніяк не виглядає простим, але іншої задачі крім перемоги перед гіниками не стоїть.

Поєдинок в прямому ефірі транслюватиме телеканал Футбол 1. Початок о 22:00.

Окрім цього матч можна переглянути і на сайті Oll.tv (Увага! Трансляція платна)

Джерело - Чемпіон.