Тренер Ліона порівняв Шахтар з Барселоною

Головний тренер Ліона Бруна Женезьо розповів про сильні сторони Шахтаря.

"Шахтар дуже небезпечна команда, з високим рівнем майстерності. Це хороша і сильна команда. Техніка її футболістів нагадує нам Барселону. Короткий пас та дуже швидкі гравці. Слабкості я залишу для своєї команди", - сказав Женезьо на передматчевій прес-конференції.

Нагадаємо, Шахтар вже прибув до Франції на матч 2-го туру групового раунду Ліги чемпіонів проти Ліона.

Португальського тренера Шахтаря Паулу Фонсеку визнали найкращим тренером 10-го туру УПЛ.

Джерело - Чемпіон.