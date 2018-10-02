Ліон — Шахтар: стартові склади команд

За годину Ліон та Шахтар зійдуться у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.
Тренери визначилися з тим, хто розпочне матч з перших хвилин.
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До вашої уваги стартові склади команд.
Ліга чемпіонів
Груповий етап
2 тур
2 жовтня
Ліон — Шахтар
Ліон: Лопеш, Денайєр, Марсело, Ауар, Дембеле, Траоре, Дюбуа, Фекір, Менді, Ндомбеле, Тусар.
Шахтар: П'ятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Мораес, Марлос, Патрік, Матвієнко, Майкон, Ісмаїлі, Ракицький.
Нагадаємо, Шахтар прогулявся Ліоном.
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Джерело - Чемпіон.