Ліон — Шахтар: стартові склади команд

За годину Ліон та Шахтар зійдуться у матчі другого туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Тренери визначилися з тим, хто розпочне матч з перших хвилин.

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До вашої уваги стартові склади команд.

Ліга чемпіонів

Груповий етап

2 тур

2 жовтня

Ліон — Шахтар

Ліон: Лопеш, Денайєр, Марсело, Ауар, Дембеле, Траоре, Дюбуа, Фекір, Менді, Ндомбеле, Тусар.

Шахтар: П'ятов, Кривцов, Степаненко, Тайсон, Мораес, Марлос, Патрік, Матвієнко, Майкон, Ісмаїлі, Ракицький.

Нагадаємо, Шахтар прогулявся Ліоном.

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Джерело - Чемпіон.