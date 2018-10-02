Мій профіль

Ліон - Шахтар: анонс та проноз матчу ЛЧ

Сьогодні 11:10 783
Більше ніж в Боруссії: стала відомою зарплатня Ярмоленка у Вест Гемі. ВІДЕО
Сьогодні 12:32 2214
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 11:15 587
Шевченко назвав склад на Італію та Чехію
Вчора 19:48 3954
Цуренко через травму покинула China Open. ВІДЕО
Вчора 14:00 850
Оновлений рейтинг WTA: Костюк оновила особистий рекорд
Вчора 12:25 1456
Усик визначився чий Крим
Вчора 08:34 5511 7
Харлан на межі розлучення
30.09.2018 16:31 4148
Лунін упереше в сезоні потрапив до заявки Леганеса. ФОТО
30.09.2018 13:28 1353
Цуренко продовжить боротьбу на China Open
30.09.2018 11:29 907
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
18:29 Футбол Мене не цікавить місце в турнірній таблиці: Грозний розпочав роботу в Арсеналі 156
18:14 Бокс У Маріуполі побудують боксерський зал за 200 тисяч доларів 139
17:57 Футбол Юнацька Ліга чемпіонів: Шахтар у меншості програв Ліону 232
17:46 Блог Найкращі фінти 7-го туру Ла-Ліги 158
17:43 Футбол Директор Десни прокоментував можливу відставку Рябоконя 174
17:24 Футбол Андронов вірить у позитивний результат для Шахтаря 213
16:56 Футбол Євген Коноплянка полетів на матч у Москву. ФОТО 416
16:38 Футбол Зінченко потрапив у символічну збірну туру АПЛ. ФОТО 378
16:21 Футбол ЗМІ: Лідери Манчестер Юнайтед налаштовані проти Моурінью 736
16:00 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 4549
15:50 Футбол Зідан не хоче тренувати Манчестер Юнайтед 542
15:44 Навколо спорту Беленюк зазіхнувся на мільйон доларів. ФОТО 984
15:32 Бокс Тренер Белью знає як перемогти Усика 230
15:03 Футбол Шахтар прогулявся Ліоном. ВІДЕО 405
14:58 Блог Футболіст випив пива зі стакана, який кинули з трибун. ВІДЕО 1759
14:54 Футбол Хацкевич: У мене багато притензій до своїх футболістів 546
14:39 Футбол Ювентус хоче купити двох чемпіонів світу 895
14:17 Інше Українка перемогла на змаганнях Арнольда Шварценеггера 1149
13:58 Футбол Аліссон: Переходити з Роми було важко, ми з дружиною довго плакали 346
13:35 Футбол Екс-динамівець повернеться в Серію А 903
13:14 Футбол Відомий розклад основних заходів збірної України під час жовтневого збору 427
12:52 Футбол Лідер Ворскли вже не зіграє цього сезону 932
12:32 Футбол Більше ніж в Боруссії: стала відомою зарплатня Ярмоленка у Вест Гемі. ВІДЕО 2214
12:11 Футбол Погба піде з Манчестер Юнайтед якщо не звільнять Моурінью 698
11:54 Футбол Циганик: Якщо Шахтар програє Ліону, то не вийде 1/8 фіналу Ліги чемпіонів 1025

Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Сьогодні 16:00 4549 0
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Ефір телеканалу Футбол 1 - чемпіонати України, Англії, Італії, Ліга чемпіонів, Ліга Європи, випуски Футбол News.

 Читайте такожЛіон - Шахтар: анонс та проноз матчу ЛЧ

Ефір каналу Футбол 1 доступний за цим посиланням.

 Читайте також:  Ліон - Шахтар: де дивитися матч Ліги чемпіонів

Перегляд телеканалу коштує 59 гривень на місяць, але в вартість входить також телеканал Футбол 2, Футбол 1 HD, Футбол 2 HD і деякі матчі перерахованих вище турнірів, які можуть не показуватися в ефірі каналів.

Нагадаємо, що Шевченко назвав склад на Італію та Чехію.

Джерело - champion.com.ua.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()