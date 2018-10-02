Хацкевич розповів чому Динамо не підписало форварда

Головний тренер Динамо Олександр Хацкевич розчарований, що клуб не зміг підписати якісного форварда влітку.

Про це розповів сам наставник киян.

"Наприкінці минулого сезону селекційним відділом клубу для можливого посилення складу був сформований великий список футболістів, за якими стежили. І одним з головних моїх вимог була позиція нападника.

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Далі вже йшла робота по кожній кандидатурі. Хтось просто відмовився, у когось була висока трансферна вартість. Шкода, що ми не змогли це питання закрити до початку зборів або хоча б старту команди в Лізі чемпіонів.

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Кандидатура Сольдано виникла в останні дні трансферного вікна. В даному конкретному випадку мої аргументи були такі – це був не дешевий трансфер, а часу, щоб повноцінно переконатися в тому, що можливості футболіста підійдуть для нашої команди, було дуже мало", – сказав Хацкевич.