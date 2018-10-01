Суркіс висловив сумніви, щодо компетентності суддів

Президент Динамо Ігор Суркіс емоційно відреагував на суддівство матчу Арсенал — Динамо.

Слова власника біло-синіх наводить видання Трибуна.

"Виникає питання щодо компетенції арбітра. Він перебуває на полі, коли Циганков забиває найчистіший м'яч, але його не зараховує. Там було два метри до офсайда. Як таке може бути?