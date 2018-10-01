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Суркіс висловив сумніви, щодо компетентності суддів

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Суркіс висловив сумніви, щодо компетентності суддів

Президент Динамо Ігор Суркіс емоційно відреагував на суддівство матчу Арсенал — Динамо.

Слова власника біло-синіх наводить видання Трибуна.

"Виникає питання щодо компетенції арбітра. Він перебуває на полі, коли Циганков забиває найчистіший м'яч, але його не зараховує. Там було два метри до офсайда. Як таке може бути?

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Паулу Фонсека теж критикує суддівство? Я не знаю, про що говорить португалець, я знаю, про що говорю я. Ви ж сьогодні своїми очима бачили це свавілля", — каже Президент Динамо.

Нагадаємо, у матчі Арсенал — Динамо головний арбітр зустрічі Микола Балакін видалив двох футболістів та головного тренера.

Як це було — дивіться в огляді.

Джерело - Трибуна.

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