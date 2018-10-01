Суркіс анонсував прощальні матчі Шовковського та Гусєва

Президент Динамо Ігор Суркіс розповів про переговори щодо матчу з дортмундською Боруссією та прощальні матчі Гусєва і Шовковського
Його слова наводить видання Трибуна.
"Ярмоленко вже перейшов у Вест Гем, але ми ведемо переговори з дортмундською Боруссією. Треба знайти час. Може, нам вже простіше домовитися з лондонським клубом. Цей матч поки не відбувся через відсутність часу і трансфер Ярмоленка.
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У будь-якому випадку прощальні матчі Олега Гусєва та Олександра Шовковського обов'язково відбудуться", — наголосив Суркіс.
Нагадаємо, Суркіс засумнівався у компетенції арбітра матчу Арсенал — Динамо.
Зауважимо, Динамо мінімально здолало Арсенал у столичному дербі.
Джерело - Трибуна.