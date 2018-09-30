Динамо в дев'ятьох перемогло Арсенал у столичному дербі

В 10-му турі чемпіонату України київське Динамо перемогло Арсенал.

Єдиний гол забив новачок динамівців Міккель Дуелунд.

Відзначимо також дві червоні картки у пасиві гравців Динамо. На 52-й хвилині арбітр матчу вилучив з поля прямою червоної червоною карткою голкіпера Динамо Георгія Бущана, який збив Сергія Гриня за межами штрафного майданчика. На 75-й хвилині "динамівці" залишилися вдев'ятьох - підвів команду Артем Шабанов, який збив суперника підкатом ззаду і теж отримав червону картку.

Після цього не стримував емоцій наставник номінальних гостей Олександр Хацкевич, який був відправлений на трибуни.

Динамо набрало 23 очки і скоротило відставання від Шахтаря до 4 пунктів, а Асренал-Київ з 4 балами залишився на дні турнірної таблиці УПЛ.





Чемпіонат України, УПЛ

10 тур

30 вересня

Арсенал - Динамо 0:1 (1:0)

Гол: 0:1 - 35 Дуелунд

Арсенал: Сітало, Карась, Сагуткін, Майданевич, Насонов, Домбровський, Доронін, Євтоскі, Семенюк, Семотюк, Гринь

Динамо: Бущан,Сидорчук, Вербич, Морозюк, Циганков, Пиварич, Бурда, Буяльський, Шабанов, Кедзьора, Дуелунд

Джерело - Чемпіон.