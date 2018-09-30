Мій профіль

Ярмоленко забив гол Манчестер Юнайтеду, який переписали на захисника манкуніанців. ВІДЕО

Вчора 15:23 13819
Харлан на межі розлучення
Сьогодні 16:31 1775
Лунін упереше в сезоні потрапив до заявки Леганеса. ФОТО
Сьогодні 13:28 691
Цуренко продовжить боротьбу на China Open
Сьогодні 11:29 611
Легендарний гол Шеви в ворота Буффона. ВІДЕО
Вчора 21:47 5688
Гімнаст який підкорив увесь світ - Верняєву-25
Вчора 21:37 900
Епохи Шевченка: від Шеви до Андрія Миколайовича
Вчора 19:16 1371
Моурінью відзначив дії Ярмоленка у матчі проти Манчестер Юнайтед
Вчора 17:58 4024
Цуренко і Ястремська дізналися суперників на турнірі в Пекіні
Вчора 17:35 595
Головний балагур українського футболу: Коноплянці - 29. ФОТО. ВІДЕО
Вчора 13:38 1297
Навколо спорту
Блоги
Новини
Стрічка Популярні Коментують
23:22 Футбол Мілан в гостях розібрався із Сассуоло в Серії А 81
23:10 Футбол У Реала кадрові проблеми перед Лігою чемпіонів. ФОТО 224
22:49 Футбол Бернлі на виїзді переграв Кардіфф в 7-му турі АПЛ. ВІДЕО 124
22:31 Футбол Поліція викликала представників Волині, Колоса і Балкан у справі про організацію договірних матчів 157
22:10 Футбол Динамо втримало перемогу в матчі проти Арсенала. ВІДЕО 307
21:47 Футбол Сачко: У нас є ресурси, щоб додати 182
21:35 Футбол Ібрагімович знову забив супер-гол за Гелаксі. ВІДЕО 881
21:25 Футбол Динамо в дев'ятьох перемогло Арсенал у столичному дербі 587
21:00 Гандбол Мотор програв третю поспіль гру в Лізі чемпіонів 269
20:45 Футбол Данський легіонер Динамо забив дебютний гол в чемпіонаті України. ВІДЕО 478
20:31 Футбол Бетіс - Леганес: відео онлайн-трансляція матчу 7-го туру Ла-Ліги 293
20:05 Футбол Чорноморець мінімально поступився Маріуполю. ВІДЕО 212
19:51 Футбол Зоря знову не перемагає в Запоріжжі. ВІДЕО 258
19:27 Футбол Маріуполь на виїзді обіграв Чорноморець 360
19:07 Футбол Зоря не змогла перемогти Львів 515
18:50 Футбол Арсенал - Динамо: стартові склади команд 586
18:30 Футбол Фанати Ворскли одягнули на матч з Десною футболки з Гітлером. ФОТО 1441
18:11 Футбол Арсенал - Динамо: де дивитися київське дербі 1349
18:00 Футбол Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію 2944
17:52 Футбол Шевченко розповів, як відсвяткував День народження 315
17:32 Футбол Всі дії Ярмоленка в матчі проти Манчестер Юнайтед. ВІДЕО 1171
17:11 Футбол Десна вдома поступилася Ворсклі. ВІДЕО 274
16:51 Футбол Манчестер Сіті готовий заплатити за Мбаппе рекордну суму в історії футболу 1032
16:31 Футбол Харлан на межі розлучення 1775
16:19 Футбол Зоря - Львів: стартові склади команд 423

Динамо в дев'ятьох перемогло Арсенал у столичному дербі

Сьогодні 21:25 587 0
Динамо в дев'ятьох перемогло Арсенал у столичному дербі

В 10-му турі чемпіонату України київське Динамо перемогло Арсенал.

Єдиний гол забив новачок динамівців Міккель Дуелунд.

Відзначимо також дві червоні картки у пасиві гравців Динамо. На 52-й хвилині арбітр матчу вилучив з поля прямою червоної червоною карткою голкіпера Динамо Георгія Бущана, який збив Сергія Гриня за межами штрафного майданчика. На 75-й хвилині "динамівці" залишилися вдев'ятьох - підвів команду Артем Шабанов, який збив суперника підкатом ззаду і теж отримав червону картку.

Після цього не стримував емоцій наставник номінальних гостей Олександр Хацкевич, який був відправлений на трибуни.

Динамо набрало 23 очки і скоротило відставання від Шахтаря до 4 пунктів, а Асренал-Київ з 4 балами залишився на дні турнірної таблиці УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

10 тур

30 вересня

Арсенал - Динамо 0:1 (1:0)

Гол: 0:1 - 35 Дуелунд

Арсенал: Сітало, Карась, Сагуткін, Майданевич, Насонов, Домбровський, Доронін, Євтоскі, Семенюк, Семотюк, Гринь 

Динамо: Бущан,Сидорчук, Вербич, Морозюк, Циганков, Пиварич, Бурда, Буяльський, Шабанов, Кедзьора, Дуелунд

Джерело - Чемпіон.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()