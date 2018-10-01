Особисто не бачив, але здогадуюсь: Фонсека про стосунки Вернидуба з Динамо

Головний тренер донецького Шахтаря Паулу Фонсека поділився думкою про відносини наставника Зорі Юрія Вернидуба з представниками київського Динамо.

Про це керманич гірників розповів у ефірі шоу Профутбол.

"Підтримка Браги в матчах із Зорею? Я не брехун. Коли луганці грали з Брагою, я вболівав за португальський клуб. У мене там багато друзів, але люди не хотіли це зрозуміти. Якщо завтра вони гратимуть знову — я знову вболіватиму за Брагу. Але коли вони грали з РБ Лейпциг, я підтримував Зорю, моя дружина свідок.

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Відносини з Юрієм Вернидубом? Немає ніяких відносин. Це смішно. Я, напевно, снюся йому кожної вночі. Перше, що він робить, коли прокидається, думає про мене. Він грав проти Динамо, а після матчу говорив про мене. У нас немає відносин, і я не хочу їх заводити. Не хочу витрачати час.

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Ви бачили, що відбувається після матчів Зорі з Динамо? Вернидуб хапає, цілує всіх представників київського клубу в підтрибунному приміщенні. Я особисто не бачив, але здогадуюся. Після матчів Динамо і Зорі у них в підтрибунці справжній тунель кохання", — заявив Фонсека.

Нагадаємо, Шахтар познущався з Карпат.

А Динамо мінімально здолало Арсенал.

Джерело - Профутбол.