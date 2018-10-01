Тренер Карпат хоче вивести львівський клуб у єврокубки

Головний тренер Карпат Жозе Морайш заявив про амбітні плани вивести команду в єврокубки уже наступного сезону.

Його слова наводить Xsport.

"Якщо і далі працювати в клубі, то вже наступного сезону зможемо досягти успіхів і виступати в єврокубках. Цього року ми закладаємо фундамент, а для стабільного результату потрібен час. Хоча у футболі все може змінитися: виграєш кілька матчів поспіль — і ти вже серед лідерів чемпіонату", — сказав керманич Карпат.