Капелло розкритикував Мессі та Роналду за їхню відсутність на церемонії нагородження ФІФА

Мій профіль

Лука Модрич: від війни до легенди. ВІДЕО

Сьогодні 11:28 609
Персона дня: легендарному Ігорю Бєланову - 58. ВІДЕО
Сьогодні 12:52 543
Футбол 1, 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Сьогодні 11:50 200
Суркіси отримали більше мільярда гривень від Державного банку
Сьогодні 11:33 493
Під*си бл*ть: Суркіс нецензурно обізвав своїх гравців, а ахметівські канали пробили чергове дно. ВІДЕО
Сьогодні 06:52 6698 1
Модрич перервав гегемонію Мессі та Роналду в світовому футболі
Вчора 23:04 4292
Оголошення найкращого гравця року ФІФА. ЗАВЕРШЕНО
Вчора 22:56 4515
Визначилась символічна збірна року за версією ФІФА
Вчора 22:49 1226
Визначили автора найкращого гола 2018 року за версією ФІФА. ВІДЕО
Вчора 22:03 6317
Шевченко оприлюднив список легіонерів на матчі проти Італії та Чехії
Вчора 21:11 4826 2
Навколо спорту
Блоги
Лука Модрич: від війни до легенди. ВІДЕО
Лука Модрич: від війни до легенди. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 11:28 609
Ф'юрі забанив Джошуа в твіттері. ФОТО
Ф'юрі забанив Джошуа в твіттері. ФОТО Андрій Твердохліб
Сьогодні 09:45 936
Під*си бл*ть: Суркіс нецензурно обізвав своїх гравців, а ахметівські канали пробили чергове дно. ВІДЕО
Під*си бл*ть: Суркіс нецензурно обізвав своїх гравців, а ахметівські канали пробили чергове дно. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Сьогодні 06:52 6698 1
Ярмоленка затролили за бездарний промах у грі з Челсі. ВІДЕО
Ярмоленка затролили за бездарний промах у грі з Челсі. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 14:06 2547
Фото дня: Зінченко зустрівся з Ломаченком і Усиком
Фото дня: Зінченко зустрівся з Ломаченком і Усиком Андрій Твердохліб
Вчора 13:17 1125
Легендарний італієць продемонстрував неймовірну техніку в побуті. ВІДЕО
Легендарний італієць продемонстрував неймовірну техніку в побуті. ВІДЕО Phillip Hess
22.09.2018 07:30 1131
Hey, EA Sports! I'm very angry - Ярмоленко незадоволений власною швидкістю в FIFA 19. ВІДЕО
Hey, EA Sports! I'm very angry - Ярмоленко незадоволений власною швидкістю в FIFA 19. ВІДЕО Максим Буйдин
21.09.2018 19:00 1443
Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни
Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни Андрій Твердохліб
21.09.2018 18:04 7695 8
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу Максим Буйдин
21.09.2018 14:30 6407 2
Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО
Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО Максим Буйдин
21.09.2018 11:10 2599
Українка, яка могла стати моделлю переписала історію дзюдо: Дар'я Білодід - наймолодша чемпіонка світу в історії. ФОТО
Українка, яка могла стати моделлю переписала історію дзюдо: Дар'я Білодід - наймолодша чемпіонка світу в історії. ФОТО Андрій Твердохліб
21.09.2018 07:15 3956 1
Топ-5 найцікавіших епізодів минулого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Топ-5 найцікавіших епізодів минулого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО Максим Буйдин
20.09.2018 14:44 1323
Персона дня: Інні Осипенко-Радомській - 36. ВІДЕО
Персона дня: Інні Осипенко-Радомській - 36. ВІДЕО Максим Буйдин
20.09.2018 14:20 634
Персона дня: Юлії Джимі - 28. ВІДЕО
Персона дня: Юлії Джимі - 28. ВІДЕО Максим Буйдин
19.09.2018 16:25 1115
Ідеальний штрафний від Мессі очима вболівальників. ВІДЕО
Ідеальний штрафний від Мессі очима вболівальників. ВІДЕО Максим Буйдин
19.09.2018 15:00 3504
Новини
Стрічка Популярні Коментують
16:51 Футбол Супряга зробив дубль за Динамо U-21. ВІДЕО 64
16:35 Баскетбол Українця Кравцова презентували в іспанському клубі 120
16:17 Бокс Ф’юрі до бою з Вайлдером готуватиме тренер Гассієва 171
15:55 Футбол Розлючений Монако прийме Анже. Інші матчі 7 туру Ліги 1: відео онлайн-трансляція 183
15:41 Бокс Усик розповів хто буде наступним після Белью 469
15:01 Навколо спорту Талановита людина - талановита у всьому: Усик виконав Бетховена. ВІДЕО 343
14:55 Футбол Шахтар розпочав підготовку до матчу з Карпатами в чемпіонаті України. ФОТО 328
14:31 Футбол Капелло розкритикував Мессі та Роналду за їхню відсутність на церемонії нагородження ФІФА 642
14:10 Бокс Льюїс: Повєткіну потрібно завершувати кар'єру 1067
13:54 Футбол Бейл: Ніхто не думав, що Модрич може стати найкращим футболістом світу 695
13:31 Футбол Абрамович визначився з ціною, за яку хоче продати Челсі 1235
13:10 Футбол Олександрія підписала хавбека Шахтаря 496
12:52 Навколо спорту Персона дня: легендарному Ігорю Бєланову - 58. ВІДЕО 543
12:51 Футбол Алієв порівняв себе з Моурінью. ВІДЕО 608
12:31 Футбол Товариський матч Україна - Туреччина відбудеться в Дніпрі. ВІДЕО 1002
12:10 Футбол Атлетіко прийме Уеску. Інші матчі 6-го туру Ла-Ліги: відео онлайн-трансляція 233
11:52 Футбол Шевченко допоміг Модричу здобути звання найкращого футболіста року 915
11:50 Футбол Футбол 1, 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію 200
11:33 Футбол Суркіси отримали більше мільярда гривень від Державного банку 493
11:28 Блог Лука Модрич: від війни до легенди. ВІДЕО 609
11:16 Футбол ФІФА обурена відсутністю Мессі та Роналду на церемонії The Best-2018 731
10:58 Бокс Белью: Якщо не завершу кар'єру після бою з Усиком, то мене покине дружина 562
10:41 Футбол Дешам: Ми — ніхто без наших гравців 237
10:14 Теніс Козлова перемогла першу сіяну на турнірі в Ташкенті 394
09:55 Футбол Салах: Це не остання моя нагорода 280

Капелло розкритикував Мессі та Роналду за їхню відсутність на церемонії нагородження ФІФА

Сьогодні 14:31 642 0
Капелло розкритикував Мессі та Роналду за їхню відсутність на церемонії нагородження ФІФА

Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі проігнорувавши церемонію нагородження ФІФА показали не найкращий приклад.

Вважає колишній тренер Реала Фабіо Капелло.

"Відсутність Роналду та Мессі – прояв неповаги до ФІФА і взагалі до всіх, хто прийшов на церемонію. Вони показали не найкращий приклад. Для багатьох футболістів це важлива подія, але вони, знаючи, що нічого не виграють, вирішили проігнорувати захід.

Хавбек збірної Хорватії та Реала Лука Модрич здобув нагороду найкращого гравця світу за версією ФІФА.

Під час вручення Оскара всі номінанти на місці. Можливо, вони вигравали подібні нагороди занадто часто і їм не подобається програвати. Однак, і в моменти поразок потрібно також вести себе гідно, а не тільки, коли перемагаєш", – цитує Капелло ВВС.

Раніше стало відомо, що Роналду не присутній на церемонії в Лондоні через щільний графік Ювентуса, а Мессі в останній момент відмовився відвідати захід через особисті обставини.

Нагадаємо, найкращим тренером світу став Дешам.

Також назвали символічну збірну року.

Джерело - football24.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()