Капелло розкритикував Мессі та Роналду за їхню відсутність на церемонії нагородження ФІФА

Кріштіану Роналду та Ліонель Мессі проігнорувавши церемонію нагородження ФІФА показали не найкращий приклад.

Вважає колишній тренер Реала Фабіо Капелло.

"Відсутність Роналду та Мессі – прояв неповаги до ФІФА і взагалі до всіх, хто прийшов на церемонію. Вони показали не найкращий приклад. Для багатьох футболістів це важлива подія, але вони, знаючи, що нічого не виграють, вирішили проігнорувати захід.

Хавбек збірної Хорватії та Реала Лука Модрич здобув нагороду найкращого гравця світу за версією ФІФА.

Під час вручення Оскара всі номінанти на місці. Можливо, вони вигравали подібні нагороди занадто часто і їм не подобається програвати. Однак, і в моменти поразок потрібно також вести себе гідно, а не тільки, коли перемагаєш", – цитує Капелло ВВС.