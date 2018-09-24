Роналду не поїде на церемонію вручення нагород ФІФА

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду пропустить церемонію нагородження найкращих гравців ФІФА, яка відбудеться сьогодні в Лондоні.

Про це повідомляє Marca.

На відміну від минулого разу, коли відбувалася церемонія вручення нагород УЄФА в Монако, Роналду попередив організаторів, що буде відсутній.

Нагадаємо, португалець разом із Лукою Модрічем і Мохамедом Салахом змагаються за звання найкращого гравця сезону за версією ФІФА.

Раніше, Кріштіану Роналду зробив дубль у ворота Сассуоло та забив свої перші голи за туринську команду.

У матчі проти Фрозіноне за Ювентус не грав Дуглас Коста, якого дискваліфікували на чотири гри за плювок у суперника.

Джерело - ua-football.