Роналду не поїде на церемонію вручення нагород ФІФА

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду пропустить церемонію нагородження найкращих гравців ФІФА, яка відбудеться сьогодні в Лондоні.
Про це повідомляє Marca.
На відміну від минулого разу, коли відбувалася церемонія вручення нагород УЄФА в Монако, Роналду попередив організаторів, що буде відсутній.
Нагадаємо, португалець разом із Лукою Модрічем і Мохамедом Салахом змагаються за звання найкращого гравця сезону за версією ФІФА.
Раніше, Кріштіану Роналду зробив дубль у ворота Сассуоло та забив свої перші голи за туринську команду.
У матчі проти Фрозіноне за Ювентус не грав Дуглас Коста, якого дискваліфікували на чотири гри за плювок у суперника.
Джерело - ua-football.