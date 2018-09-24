Слідом за Роналду церемонію вручення нагород за версією ФІФА пропустить і Мессі

Капітан Барселони та збірної Аргентини Ліонель Мессі пропустить церемонію вручення нагород за версією ФІФА.

Про це повідомляє El Mundo Deportivo.

Мессі повідомив керівництву каталонського клубу, що не зможе відвідати церемонію через сімейні обставини.

Аргентинець претендує на потрапляння до символічної збірної року, а його забитий м'яч у ворота збірної Нігерії на ЧС-2018 номінований на нагороду імені Ференца Пушкаша.

Раніше стало відомо, що церемонію також пропустить нападник Ювентуса Кріштіану Роналду, який увійшов до трійки претендентів на нагороду разом з Лукою Модричем і Мохамедом Салахом.

Нагадаємо, Барселона у наступному сезоні гратиме у формі в хорватському стилі.

Також, Мессі встановив чергове досягнення у Лізі чемпіонів.

Джерело - ua-football.