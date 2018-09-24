Визначено найкращого тренера 9-го туру УПЛ

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу, проаналізувавши підсумки дев'ятого туру Прем'єр-ліги, обрало найкращого наставника минулого ігрового тижня.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Із середнім балом в 4,6 (максимум - 5) почесне звання тренера туру дісталося наставникові Олімпіка Роману Санжару, команда якого на виїзді обіграла Арсенал-Київ 3:1.

Нагадаємо, що у восьмому турі чемпіонату найкращим був визнаний наставник Шахтаря Паулу Фонсека.

Також, Динамо, завдяки перемозі над Десною перервало шестиматчеву безвиграшну серію.

Водночас, Шахтар виграв у Чорноморця та збільшив відрив від найближчого переслідувача у турнірній таблиці.

Джерело - УПЛ.