Визначено найкращого тренера 9-го туру УПЛ

Мій профіль

Українка Песоцька здобула срібло чемпіонату Європи

Сьогодні 08:11 625
Ярмоленко допоміг Вест Гему відібрати очки у Челсі
Вчора 17:21 1421
Усик буде битися з Джошуа
Вчора 15:11 2327
Ярмоленко знову потрапив до основи Вест Гему. ФОТО
Вчора 14:52 869
Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Вчора 14:50 500
Цуренко програла росіянці в першому колі турніру в Китаї
Вчора 14:24 775
Українка пробилася до фіналу Чемпіонату Європи
Вчора 13:34 800
Як Джошуа здолав Повєткіна. ВІДЕО
Вчора 11:18 3146
Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію
Вчора 09:30 591
Українська команда пройшла у фінал ЧС
Вчора 08:30 1477
Навколо спорту
Блоги
Роналду - 42: як бразилець показав зуби усьому європейському футболу. ВІДЕО
Роналду - 42: як бразилець показав зуби усьому європейському футболу. ВІДЕО Phillip Hess
22.09.2018 13:07 2760
Спартак продає банний набір, одразу після ганьби капітана в лазні. ФОТО
Спартак продає банний набір, одразу після ганьби капітана в лазні. ФОТО Phillip Hess
22.09.2018 08:30 2503
Легендарний італієць продемонстрував неймовірну техніку в побуті. ВІДЕО
Легендарний італієць продемонстрував неймовірну техніку в побуті. ВІДЕО Phillip Hess
22.09.2018 07:30 1111
Hey, EA Sports! I'm very angry - Ярмоленко незадоволений власною швидкістю в FIFA 19. ВІДЕО
Hey, EA Sports! I'm very angry - Ярмоленко незадоволений власною швидкістю в FIFA 19. ВІДЕО Максим Буйдин
21.09.2018 19:00 1409
Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни
Динамо продовжило падіння або київський гранд врятують лише революційні зміни Андрій Твердохліб
21.09.2018 18:04 7616 8
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу
Нижче плінтуса: уболівальники Астани загнобили Динамо та "подякували" Хацкевичу Максим Буйдин
21.09.2018 14:30 6329 2
Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО
Хацкевич vs Красніков: історія динамівської Санта Барбари. ФОТО Максим Буйдин
21.09.2018 11:10 2555
Українка, яка могла стати моделлю переписала історію дзюдо: Дар'я Білодід - наймолодша чемпіонка світу в історії. ФОТО
Українка, яка могла стати моделлю переписала історію дзюдо: Дар'я Білодід - наймолодша чемпіонка світу в історії. ФОТО Андрій Твердохліб
21.09.2018 07:15 3906 1
Топ-5 найцікавіших епізодів минулого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО
Топ-5 найцікавіших епізодів минулого туру Ліги чемпіонів. ВІДЕО Максим Буйдин
20.09.2018 14:44 1292
Персона дня: Інні Осипенко-Радомській - 36. ВІДЕО
Персона дня: Інні Осипенко-Радомській - 36. ВІДЕО Максим Буйдин
20.09.2018 14:20 597
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:13 Футбол Захисника Динамо визнали одним з найкращих польських легіонерів 44
15:09 Навколо спорту Дружина півзахисника Динамо хоче визначити найгарнішу футбольну вболівальницю. ВІДЕО 72
14:53 Футбол Пиварич розповів чому не потиснув руки Путіну 259
14:32 Футбол Визначено найкращого тренера 9-го туру УПЛ 179
14:15 Футбол Слідом за Роналду церемонію вручення нагород за версією ФІФА пропустить і Мессі 192
14:06 Блог Ярмоленка затролили за бездарний промах у грі з Челсі. ВІДЕО 614
13:52 Бокс Молодий японець повторив рекорд Ломаченка 392
13:31 Футбол Бойко: Всі хочуть принизити Динамо 236
13:17 Блог Фото дня: Зінченко зустрівся з Ломаченком і Усиком 473
13:10 Теніс Українці продовжують падіння в рейтингу ATP, Марченко вже не третя ракетка України 260
12:52 Футбол Валенсія встановила особистий антирекорд у 21-му столітті 206
12:31 Футбол Віце-президент Маріуполя Гусєву: Час перестати вірити в дитячі страшилки 999 1
12:12 Футбол Півзахисника Динамо визнали найкращим гравцем 9-го туру УПЛ 893
11:52 Теніс Світоліна та Цуренко зберегли свої позиції в рейтингу WTA 344
11:31 Футбол Як суперник Динамо в Лізі Європи боровся із ПСЖ. ВІДЕО 725
11:11 Футбол Леоненко: Бєсєдін - не футболіст 1749
10:51 Футбол Роналду забив у другому матчі поспіль. ВІДЕО 1360
10:29 Футбол Погба відкрито розкритикував Моурінью 880
10:18 Футбол Голкіпер Шахтаря: Це честь для мене дебютувати за такий клуб 1216
09:51 Бокс Промо до бою Усик-Белью. ВІДЕО 950
09:32 Футбол Суперник Шахтаря легко розібрався з Марселем у Лізі 1. ВІДЕО 566
09:11 Футбол Роналду не поїде на церемонію вручення нагород ФІФА 796
08:51 Футбол Гусєв: Всі розуміють для чого існує команда в Маріуполі 1756
08:31 Футбол Як Барселона не змогла обіграти Жирону. ВІДЕО 688
08:11 Настільний теніс Українка Песоцька здобула срібло чемпіонату Європи 625

Визначено найкращого тренера 9-го туру УПЛ

Сьогодні 14:32 179 0
Визначено найкращого тренера 9-го туру УПЛ

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу, проаналізувавши підсумки дев'ятого туру Прем'єр-ліги, обрало найкращого наставника минулого ігрового тижня.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Із середнім балом в 4,6 (максимум - 5) почесне звання тренера туру дісталося наставникові Олімпіка Роману Санжару, команда якого на виїзді обіграла Арсенал-Київ 3:1.

Нагадаємо, що у восьмому турі чемпіонату найкращим був визнаний наставник Шахтаря Паулу Фонсека.

Також, Динамо, завдяки перемозі над Десною перервало шестиматчеву безвиграшну серію.

Водночас, Шахтар виграв у Чорноморця та збільшив відрив від найближчого переслідувача у турнірній таблиці

Джерело - УПЛ.

Лише найкращі спортивні новини на нашому каналі в Telegram
Коментарі ()