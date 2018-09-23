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Динамо розтрощило Десну та перервало безвиграшну серію

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Динамо розтрощило Десну та перервало безвиграшну серію

У 9-му турі УПЛ Динамо перемогло на своєму полі Денсу та перервало шестиматчеву безвиграшну серію. 

Динамо вийшло вперед на 45-й хвилині, коли після навісу Віктора Циганкова зі штрафного головою забив Микита Бурда. 

На 67-й хвилині Циганков віддав ще одну результативну передачу - його простріл зліва замкнув Беньямін Вербіч. 

До розгромного рахунок на 74-й хвилині довів Томаш Кендзьра, який заштовхав м’яч у сітку після метушні у штрафному майданчику Десни. 

Крапку у матчі на 88-й хвилині поставив Віктор Циганков, який відзначився після стінки з Вербічем. 

Динамо перемогло 4:0 та перервало шестиматчеву безвиграшну серію у різних турнірах. Кияни набрали 17 очок та вийшли на друге місце. Десна з 10 пунктами залишилася на сьомій позиції. 

Чемпіонат України, УПЛ

9-й тур

23 вересня

Динамо - Десна 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 - 45 Бурда, 2:0 - 67 Вербіч, 3:0 - 74 Кендзьора, 4:0 - 88 Циганков

Динамо: Бойко, Кадар, Бурда, Миколенко, Кендзьора (Буено, 78), Циганков, Сидорчук, Гармаш (Шапаренко, 80), Вербіч, Буяльський, Морозюк.

Десна: Паст, Люлька, Гітченко, Братков, Фаворов, Коберідзе, Огиря, Мостовий, Картушов, Фаворов, Безбородько (Хльобас, 63).

Попередження:  7 Братков, 21 Гармаш.

Нагадаємо, Олександрія у 9-му турі УПЛ поступилася Маріуполю та скотилася на третє місце

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Джерело - Чемпіон.

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