Шахтар розбив Чорноморець в УПЛ

Шахтар переміг Чорноморець у 9-му турі чемпіонату України та зміцнив лідерство.

У Харкові у ворота Чорноморця влетіло три голи у другому таймі. На 57-й хвилині восьмий гол у сезоні забив Жуніор Мораес. За 6 хвилин автогол у пасив записав Іван Трубочкін з Чорноморця.

До розгромного рахунок наприкінці матчу довів Тайсон, якому асистував Мораес.

Шахтар переміг Чорноморець 3:0, набрав 24 очка. Найближчого переслідувача - Динамо, команда Пауло Фонсеки випереджає на 7 очок. Чорноморець з 9 пунктами йде 11-м.

Чемпіонат України, УПЛ

9-й тур

23 вересня

Шахтар - Чорноморець 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 57 Мораес, 2:0 - 63 (автогол) Трубочкін, 3:0 - 82 Тайсон

Шахтар: Шевченко, Матвієнко, Кривцов, Бутко (Данченко, 84), Ісмаїлі, Марлос, Степаненко (Кайоде, 71), Тайсон, Майкон, Фернандо Педро (Алан Патрік, 78), Мораес.

Чорноморець: Литовченко, Трубочкін, Грачов, Рижук, Романюк, Бабенко, Савченко, Леонов (Татарков, 83), Чорний (Норенков, 73), Мусолітін, Коваль (Штогрин, 63).

Попередження: 6 Рижук, 9 Мораес, 16 Майкон, 72 Бабенко.

Нагадаємо, у іншому матчі 9-го туру УПЛ Динамо розтрощило Десну - 4:0.

Раніше, Олександрія програла Маріуполя та скотилася у турнірній таблиці на третю позицію.

Джерело - Чемпіон.