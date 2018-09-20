Ліга Європи. Динамо - Астана: текстова онлайн-трансляція

Динамо - Астана
Ліга Європи, група К, 1-й тур
НСК Олімпійський. Київ. 20 вересня
Сьогодні, 20 вересня київське Динамо розпочне свій еврокубковий сезон 2018/19.
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У першому турі Ліги Європи кияни на НСК Олімпійський зіграють проти казахстанської Астани.
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Початок матчу о 19:55.
Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 19:40.
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Джерело - Чемпіон.