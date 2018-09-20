Динамо - Астана: стартові склади команд на матч Ліги Європи

Київське Динамо приймає Астану в матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи 2018/19.
Наставники команд визначились зі стартовими складами.
Ліга Європи, група К
1-й тур
НСК Олімпійський. Київ.
20 вересня
Динамо - Астана
Склади команд:
Динамо: Бойко. Пиварич, Бурда, Кадар, Кендзьора,Буяльський, Сидорчук, Вербич, Гармаш, Циганков, Русин
Астана: Ерич, Рукавина, Постніков, Аничич, Шомко, Томасов, Маєвський, Кляйнхайслер, Педро Енріке, Кабананга, Річард Алмейда
Матч Динамо – Астана стартують о 19:55.
Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.
Джерело - Чемпіон.