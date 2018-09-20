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Динамо - Астана: стартові склади команд на матч Ліги Європи

Сьогодні 19:09 548 0
Динамо - Астана: стартові склади команд на матч Ліги Європи

Київське Динамо приймає Астану в матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи 2018/19.

Наставники команд визначились зі стартовими складами.

Ліга Європи, група К

1-й тур

НСК Олімпійський. Київ.

20 вересня

Динамо - Астана

Склади команд:

Динамо: Бойко. Пиварич, Бурда, Кадар, Кендзьора,Буяльський, Сидорчук, Вербич, Гармаш, Циганков, Русин

Астана: Ерич, Рукавина, Постніков, Аничич, Шомко, Томасов, Маєвський, Кляйнхайслер, Педро Енріке, Кабананга, Річард Алмейда

Матч  Динамо – Астана стартують о 19:55.

Чемпіон проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Джерело - Чемпіон.

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