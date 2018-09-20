Динамо - Астана: анонс та прогноз матчу ЛЄ

Динамо - Астана

Ліга Європи. Група К, 1-й матч

НСК Олімпійський, Київ. 20 вересня, 20:00

Головний арбітр: Халіс Озкайя (Туреччина)

Асистенти арбітра: Джейхун Сесігузель, Хакан Єміскен (обидва - Туреччина)

Четвертий арбітр: Керем Ерсой (Туреччина)

Справжня лавина невдач нахлинула за останній час на київський клуб. Результати після вильоту від Аякса з Ліги чемпіонів покотилися по похилій, а розмови про можливу зміну наставника не вщухають досі. Втім, президент Динамо Ігор Суркіс продовжує довіряти тренерському штабу Олександра Хацкевича. Такої ж позиції дотримуються і гравці. На перший погляд - цілковита ідилія, проте мірилом у футболі є виключно результат. Після трьох поспіль втрат очок в чемпіонаті надії київських уболівальників кинулися на Лігу Європи. Давно зрозуміло, що в цьому турнірі слабких опонентів просто бути не може, і перший же суперник є досить серйозним випробуванням.

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Казахстанський футбол в останні кілька років переживає справжній ренесанс. Більшою мірою, це стосується виступів у єврокубках саме Астани. Столичний клуб на внутрішній арені не має собі рівних, незважаючи на активні спроби нав'язати конкуренцію з боку, відомого ще за радянськими часами, Кайрата. У нинішньому сезоні ситуація йде по звичній колії. Астана очолює турнірну таблицю, а команда знаменитого Андрєя Аршавіна йде слідом. Правда, обидва лідери у своїх останніх матчах примудрилися втратити очки. Астана не змогла вдома дотиснути скромний Кайсар - у результаті похмурі нулі на табло.

І якщо в рідному чемпіонаті у суперника киян справи йдуть непогано, то ситуація з головним тренером тягне на якийсь детектив. Офіційно команду очолює українець Роман Григорчук, однак фактично він відсутній на своєму посту. Місяць тому коуч у зв'язку з особистими обставинами залишив Астану. Правда, Роман Йосипович обіцяє найближчим часом повернутися в стан команди. Поки ж Астану тимчасово очолює асистент Григорчука Григорій Бабаян.

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Незважаючи на останні невдачі, фаворитом даного протистояння бачиться все ж Динамо. Статус зобов'язує. До того ж деякі гравці Астани вже встигли висловитися, нібито ніякого трепету перед київським клубом у них немає. Це повинно позитивно вплинути на команду Хацкевича в аспекті мотивації. Зараз перемога необхідна як ніколи.

Орієнтовні склади:

Динамо: Бойко, Кендзьора, Бурда, Кадар, Пиварич, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Циганков, Вербич, Русін

Астана: Еріче, Бейсебеков, Постніков, Логвіненко, Шомко - Маєвський - Томасов, Кляйнхайслер, Алмейда, Енріке - Кабананга

Олександр Хацкевич (головний тренер Динамо): "Першочергове наше завдання - вихід із групи. Це престиж як для клубу, так і для країни. Ліга Європи - хороший турнір і оптимальний для нас на сьогоднішній день. А те, що команда не досягає результатів, яких би хотіли наші вболівальники .... Ми в процесі перебудови. У нас досить молода команда з власними вихованцями".

Григорій Бабаян (головний тренер Астани): "Кияни грають удома перед своїми вболівальниками, і це дає їм додаткову перевагу. У той же час, ми добре підготувалися. Знаємо, що в таких матчах важливо грати організовано з першої і до останньої хвилини. Ми приїхали сюди за очками. Маємо зробити все можливе, щоб домогтися потрібного результату".

Цікаві факти:

- Це буде перша зустріч Астани і Динамо в єврокубках. Чемпіон Казахстану ніколи раніше не грав з українськими клубами, а київська команда в раунді плей-офф Ліги Європи 2013/2014 переграла Актобе із загальним рахунком 8:3 (5:1, 3:2).

- Динамо п'ять разів брало участь у груповому раунді Ліги Європи і лише в розіграші турніру 2011/2012 не змогло вийти в плей-офф. Для Астани це буде третя група ЛЕ, в минулому сезоні команда вперше вийшла в 1/16, де програла Спортінгу (0:3; 3:3).

- Динамо не програло жодного з восьми останніх домашніх матчів групового етапу Ліги Європи, вигравши сім із них.

- У поточному єврокубковому сезоні Астана провела вже вісім матчів, з яких шість у кваліфікації Ліги чемпіонів. Казахський клуб пройшов чорногорський клуб Сутьєска і данський Мідтьюлланд, але потім поступився Динамо Загреб. У раунді плей-офф Ліги Європи Астана по пенальті переграла кіпрський АПОЕЛ.

- В останніх п'яти єврокубкових матчах Астана забила один гол (з пенальті).

- Асистент головного тренера Динамо Максим Шацьких грав у складі Астани в 2009 році. За команду, яка ще називалася Локомотив, він зіграв 15 матчів і забив вісім голів.

- У клубному рейтингу УЄФА Динамо займає 24 місце, Астана - 61. Авторитетний портал transfermarkt оцінює вартість стартового складу Динамо в 67 мільйонів євро, Астани - в 24 млн.

- В останній раз Динамо вигравало 18 серпня, у матчі чемпіонату України з Олександрією. З тих пір команда Олександра Хацкевича провела п'ять поєдинків у всіх турнірах і ні в одному з них не виграла (три нічиї і дві поразки).

Прогноз Чемпіона: 2:1

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Джерело - Чемпіон.