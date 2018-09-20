Динамо-Астана: команди визначилися із формою на матч Ліги Європи. ФОТО

У конференц-залі Олімпійського відбулася традиційна нарада з організаційних питань. Серед інших питань було затверджено, у формі яких кольорів проведуть гру суперники.

Про це повідомляє офіційний сайт киян.

Динамівці зіграють у своїй домашній білій формі, голкіпер – у зеленому.

Гості проведуть матч у жовтій формі, воротар – у червоному.

Нагадаємо, матч першого туру групового етапу Ліги Європи між Динамо та Астаною відбудеться сьогодні, час початку матчу 19:55.

Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.

Джерело - Динамо.