Динамо-Астана: команди визначилися із формою на матч Ліги Європи. ФОТО

У конференц-залі Олімпійського відбулася традиційна нарада з організаційних питань. Серед інших питань було затверджено, у формі яких кольорів проведуть гру суперники.
Про це повідомляє офіційний сайт киян.
Динамівці зіграють у своїй домашній білій формі, голкіпер – у зеленому.
Гості проведуть матч у жовтій формі, воротар – у червоному.
Нагадаємо, матч першого туру групового етапу Ліги Європи між Динамо та Астаною відбудеться сьогодні, час початку матчу 19:55.
Чемпіон проведе текстову трансляцію матчу.
Джерело - Динамо.