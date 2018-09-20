Ліга Європи виходить на старт: де дивитися матч Динамо — Астана

20 вересня стартує груповий раунд Ліги Європи.
У другому за престижністю європейському клубному турнірі виступить і київське Динамо. На власному полі кияни прийматимуть казахстанську Астану.
Матч покаже телеканал Футбол 1.
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Крім того гру можна подивитися і на сайті Oll.tv за посиланням (посилання).
Початок матчу Динамо — Астана о 19:55 за Києвом.
Нагадаємо, Хацкевич розповів про конфлікт із Гармашем.
Окрім того повідомив коли повернеться до гри Бєсєдін.
Джерело - Чемпіон.