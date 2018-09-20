Ліга Європи. Динамо - Астана ОНЛАЙН: 2:1

Динамо - Астана

Ліга Європи, група К, 1-й тур

НСК Олімпійський. Київ. 20 вересня

90' Шість хвилин додає арбітр.

90' Микола Морозюк виходить замість Віктора Циганкова.

89' Невелика затримка у матчі, Циганкову надають допомогу.

87' Сидорчук отримав м'яч від Циганкова, наблизився до штрафного майданчика, увірвався туди, змістившись трохи правіше, і пробив в дальній кут, Ериче ногою відбив м'яч.

86' Буяльський вибив м'яч зі своєї штрафної площі після небезпечного прострілу з лівого флангу від Шомко, подача на ближню штангу ні до чого не призвела, захисник Динамо вибив м'яч в поле.

84' Астана заробила штрафний удар, але подача була невдалою, перелетіла усіх, кто був у штрафному майданчику.

83' Замість Кабананги, виходить інший форвард, Янга.

82' Черговий офсайд в Кабананги, восьмий для його команди.

80' Русин заробляє жовтку картку за грубий фол в центрі поля.

78' Дуелунд дебютує за Динамо, виходить замість Дениса Гармаша, який має невелику кровотечу.

77' Подавав Циганков, але у руки воротарю полетів м'яч, ледь не закрутив у дальній кут.

76' Знову небезпека біля воріт Астани. Гармаш пробив з дальньої дистанції, захисник пропустив м'яч, а воротар не зміг зафіксувати м'яч в руках.

75' Небезпечна контратака могла вийти в Динамо, Циганков і Русин виходили два в одного, але Назарій не зміг віддати точну передачу.

74' Гармаш повернувся на поле, більше хвилини йому не давали вступити в гру.

73' Небезпечний удар від Томасова, трохи вище воріт пробив хорват.

72' Гармаш налетів ззаду на Кляйнхайслера. Можна було отримати і жовту, але обійшлося.

70' У наступному епізоді пошкодження отримав Енірке, знадобилася медична допомога.

68' Непогано розібрався із суперниками Гармаш в центрі поля, але врешті-решт проти Дениса сфолили.

66' Відбулася подача на дальню стійку, Гармаш був один, але вдарив вище воріт.

65' Кендзьора намагався прострілити, але його передачу заблокували буде кутовий.

64' Сьомий офсайд в Астани, знову Кабананга.

63' Кияни сигналізували судді, випрошуючи пенальті за гру рукою, але суддя показує, що там був відскок від ноги, Постніков, вибиваючи м'яч, влучив собі в руку.

61' Небезпечний момент в Динамо! Вербич зрізав кут, виконав відмінну подачу на Циганкова, той прийняв м'яч і вистрілив метрів з 11-ти, але Ерич відбив цей постріл.

59' Черговий офсайд у гостей, 6-й загалом. Йшла атака правим флангом, пішла передача в центр на Кабанангу, але Жуніор виявився ближче до воріт Бойка, ніж захисники Динамо.

57' Після подачі кутового м'яч прилетів до Енріке, який намагався забити ударом через себе. Вийшло гарно, але м'яч полетів набагато вище воріт.

55' Пиварич побіг вперед і втратив свій фланг, Томасов перехопив м'яч і почав контратаку, гравець Астани вирішив сам пробити, але Бойко потягнув м'яч.

53' Черговий офсайд зафіксував суддя. На цей раз в "пастці" виявився Кабананга.

52' Алмейда скидав м'яч на Кабанангу, але Кадар зіграв холоднокровно, головою скинув м'яч своєму воротарю.

50' Не поспішає Астана, дуже повільно прориваються вперед.

49' Русин відпрацював у захисті, зупинивши швидку атаку суперника, сфолив у центрі поля.

48' Буяльський намагався прострілити з лівого флангу, але передача була заблокована.

47' Знову активно розпочинають половину команди, немає нудних перепасовок, як у середині першого тайму.

46' Астана розпочинає другий тайм передачею з центра поля.

На мажорній ноті Динамо закінчує перший тайм, що не може не радувати, гол у роздягальну це завжди плюс на користь командногу духу.

45' ГОООООЛ! Динамо виходить вперед. Компенсований час вже минув, але суддя дав закінчити атаку Динамо. Вербич виконав навісну передачу з лівого флангу на лінію воротарського, ніхто з партнерів не дотягнувся до м'яча, але Еріче не зміг зафіксувати його в руках, а Гармаш не вимикаючи з епізоду і з метра увігнав м'яч в ворота.

45' Невдалий простріл від Динамо, від Пиварича м'яч йде за лінію воріт.

45' Одну хвилину додав суддя до першого тайму.

45' Небезпечний штрафний буде викунувати Динамо, Пиварич втікав від Томасова, той штовхав Йосипа у спину.

44' Відбулася подача, але Бойко без проблем вибив м'яч кулаками.

43' Жовту картку заробив Бурда, буде виконувати небезпечний станадрт Астана.

41' Класну передачу Кляйнхайслер віддав на Томасова, гравець Астани виходив на побачення з Бойком, але Кадар в останню мить вибив м'яч з під ніг суперника.

40' Динамо намагається підходити до воріт суперника, але Астана активно пресингує і не дає киянам підійти до своїх воріт.

39' Після подачі в штрафний майданчик Кадар вибив м'яч в аут.

38' Фол недалеко від воріт Динамо, буде небезпечна подача.

37' Дуже нудна пішла гра, то одна то інша команда перепасовуються на власній половині поля.

35' Після активних і яскравих перших хвилин команди почали грати максимально пасивно, навіть не намагаються вийти в атаку через короткий пас, лише дальні передачі і закидання.

34' Тепер Динамо перекотує м'яч на своїй половині, після перших тридцяти хвилин гра заспокоїлась.

32' Фол в центрі поля, Енріке штовхнув Циганкова в спину в боротьбі за верховий м'яч.

30' Знову Астана граж першим номером, не віддають вони м'яч динамівцям.

28' Небезпечний момент в Динамо. Вербич подавав на Гармаша, Анічич головою скинув м'яч далі, де був Циганков, Віктор робив простріл, але снаряд заблокували захисники.

27' Заволоділи ініціативою казахи, Динамо не вдається атакувати так гостро як на початку матчу.

26' Кляйнхайслеру дали пробити, м'яч летів в праву дев'ятку, але Бойко в стрибку перевів його на кутовий.

25' Томасов вистрілив з дальньої дистанції, але м'яч пролетів вище воріт.

23' Астана гостро атакує після забитого голу.

21' Астана зрівнює рахунок. Після подачі кутового м'яч прилетів на правий фланг до Кабананги, той спокійно його прийняв і зробив класний навіс в штрафний майданчик, де вище за всіх вистрибнув Анічич, і головою розстріляв ворота Бойка.

20' Небезпечний момент біля воріт Динамо. Гармаш давав передачу назад, Томасов виходив один на один, але гравець Астани відпустив м'яч задалеко.

19' Грає першим номером Астана, але далі своєї половини поля не вдається пройти.

17' Непогана могла вийти контратака в Динамо, але декілька зайвів передач призупинили швидкий наступ.

15' Небезпечний удар по воротах Динамо. Томасов пробивав з-під захисника, але Бойко парирував удар.

13' Непогані швидкості показують команди, майже без центру грають.

11' ГОООООЛ! Динамо виходить вперед. Віктор Циганков пробив з-за штрафної точно в кут воріт, без шансів для голкіпера суперника.

9' Перший небезпечний момент біля воріт киян. Кабананга виріш пробити здалеку, м'яч пройшов біля дальньої стійки.

7' Кутовий заробили кияни. Пішла подача на дальню штангу, Кендзьора пробив головою в ближній кут, але Еріче без проблем відбив м'яч.

6' Піварич прострілив з лівого флангу, але м'яч до Русина не долетів.

5' М'яч летів у руки Бойко, але Педро вирішив дограти епізод до кінця і полетів прямою ногою на воротаря Динамо. Обійшлося без бійок і без жовтої картки.

4' Не змогли вийти з оборони гості, Сидорчук підхопив м'яч, але далеко його відпустив, і він прилетів у руки воротарю.

3' Циганков увірвався в штрафну правим флангом, прибрав захисника і пробив в ближній кут, але воротар без проблем зловив м'яч в руки.

2' Маєвський поставив підніжку Гармашу в центрі поля. Обережно почали матч обидві команди.

1' Прозвучав стартовий свисток, матч розпочався.

Команди вийшли на поле, лунає гімн Ліги Європи.

Також, визначилися стартові склади команд.

Команди визначилися з формою на матч.

Сьогодні, 20 вересня київське Динамо розпочне свій еврокубковий сезон 2018/19.

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У першому турі Ліги Європи кияни на НСК Олімпійський зіграють проти казахстанської Астани.

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Початок матчу о 19:55.

Чемпіон проведе для вас текстову трансляцію поєдинку, починаючи з 19:40.

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Джерело - Чемпіон.