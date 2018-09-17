Сабо не бачить Мораеса в збірній України

Колишній тренер збірної України, а нині експерт на телеканалі Футбол Йожеф Сабо негативно сприйняв можливість натуралізації гравця донецького Шахтаря Жуніора Мораеса.
Його слова наводить видання Footboom.
"Чув, що Мораес може виступати за збірну України. Вважаю, що він непотрібний! У нас є нападники. Є Роман Яремчук. Він прекрасний футболіст і я вже неодноразово повторював про це на телеканалі. Коли Яремчук виступав за Динамо, я тоді ще говорив: "Хлопці, у нього хороший потенціал!.
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До того ж, є швидкість. Як центральний нападник, Роман володіє гольовим чуттям, дуже добре грає головою! І чому його відпустили?
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Повертаючись до теми натуралізації Мораеса, зауважу що в збірної України є молоді нападники, які повинні рости. Бєсєдін теж прогресує - він виконує величезний обсяг роботи", — сказав Сабо.
Нагадаємо, Мораес висловив бажання грати за збірну України.
Тим часом київський Арсенал може підписати екс-гравця Ліверпуля і збірної Англії.
Джерело - Footboom.