Сабо не бачить Мораеса в збірній України

Колишній тренер збірної України, а нині експерт на телеканалі Футбол Йожеф Сабо негативно сприйняв можливість натуралізації гравця донецького Шахтаря Жуніора Мораеса.

Його слова наводить видання Footboom.

"Чув, що Мораес може виступати за збірну України. Вважаю, що він непотрібний! У нас є нападники. Є Роман Яремчук. Він прекрасний футболіст і я вже неодноразово повторював про це на телеканалі. Коли Яремчук виступав за Динамо, я тоді ще говорив: "Хлопці, у нього хороший потенціал!.