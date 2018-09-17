Київський Арсенал може підписати екс-захисника Ліверпуля та збірної Англії

Колишній захисник Тоттенхема і Ліверпуля Стівен Колкер може продовжити кар'єру в Україні. 26-річним гравцем зацікавився Арсенал-Київ.

Про це повідомляє Mirror.

Футболістові вже запропонували контракт. Окрім цього він провів з клубом переговори. Колкер стане найбільш високооплачуваним гравцем команди. Поки англієць не дав згоди і вже повернувся в Англію.

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Зараз він знаходиться в статусі вільного агента. Минулого літа футболіст покинув шотландський Данді і зараз шукає новий клуб.

Крім Тоттенгема і Ліверпуля, захисник відомий за виступами за англійські Кардіфф Сіті, КПР і Саутгемптон. Також на рахунку Колкера 1 матч за збірну Англії.

Нагадаємо, в останньому турі Арсенал програв Десні.

Тим часом стало відомо хто розсудить матч Шахтар — Гоффенгайм.

Джерело - Mirror.