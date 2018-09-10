Мораес: Я б хотів виступати за збірну України

Нападник донецького Шахтаря Жуніор Мораєс не проти виступати за збірну України.
Про це сказав сам гравець.
"Це було дуже важливе рішення для мене – залишитися в Україні. Вся моя родина повністю тут адаптована. Я був би щасливий грати за збірну України. Але це залежить від багатьох факторів і не тільки я приймаю це рішення", – цитує Мораєса офіційний сайт Шахтаря.
Нагадаємо, збірна України перемогла Словаччину у 2-му турі Ліги Націй з рахунком 1:0.
Раніше, у стартовому матчі Ліги Націй Україна на останніх хвилинах вирвала перемогу у Чехії.
Джерело - youtube /Шахтар.