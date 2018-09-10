Мораес: Я б хотів виступати за збірну України

Нападник донецького Шахтаря Жуніор Мораєс не проти виступати за збірну України.

Про це сказав сам гравець.

"Це було дуже важливе рішення для мене – залишитися в Україні. Вся моя родина повністю тут адаптована. Я був би щасливий грати за збірну України. Але це залежить від багатьох факторів і не тільки я приймаю це рішення", – цитує Мораєса офіційний сайт Шахтаря.