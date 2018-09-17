Експерт каналу Футбол знову критикує президента Динамо

Вся вина за невдалі результати київського Динамо лежить на президенті клубу.

Вважає відомий український коментатор Віктор Вацко.

"У ситуації з Хацкевичем я б віддав належне Ігорю Суркісу, який залишив тренера. Це означає, що він розуміє - тренер не винен. Це вина клубу під назвою Динамо і вина президента. Не має права клуб, який ставить перед собою завдання вийти в груповий етап Ліги чемпіонів, підходити до головного матчу сезону з 19-тирічним нападниками", - сказав Вацко.