Франков: замовкли всі фахівці, які розповідали, що Зоря віддає ігри Динамо

Відомий журналіст, головний редактор журналу Футбол Артем Франков поділився думками про матч Зоря — Динамо.

"У результату матчу з Зорею є щонайменше одна хороша сторона: замовкли всі фахівці, які розповідали, що останнім часом Зоря віддає ігри Динамо. Повірте ж, довелося наслухатися!

Читайте також: матч Динамо — Астана поки не викликав ажіотажу серед вболівальників.

А ось знайти ще щось хороше важко. Команда просить за Хацкевича? Це, звичайно, душевно. А крім як просити, вона що-небудь може?! І хто повинен відповідати за її стан, зокрема, функціональний? Підтримуєте тренера - так бийтеся за нього! А нічим...", — написав Франков у конференції на сайті Matchday.