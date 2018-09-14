Шахтар співпрацюватиме з Ла-Лігою

З 26 по 30 вересня в Маріуполі відбудеться навчання тренерів масового дитячого футболу. Заняття проведуть професійні наставники іспанської Прімери.
Про це повідомляє офіційний сайт гірників.
Це перший спільний захід Shakhtar Social та однієї з провідних футбольних ліг. У навчанні візьмуть участь тренери проекту "Давай, грай!". Усього – 40 молодих фахівців. Водночас 10 місць розподілять на конкурсній основі для всіх охочих.
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Про співпрацю розповів директор зі змагань і гравців Ла-Ліги Луїс Гіл.
"Під керівництвом Хав'єра Тебаса наша організація намітила амбітний шлях розвитку. Ми прагнемо зростати як на національному, так і на міжнародному рівні. Угода про роботу в Україні – ще один крок уперед у цьому напрямку. Співпраця дасть нам унікальну можливість краще пізнати український ринок і футбол вашої країни, одночасно просуваючи модель La Liga", — сказав Гіл.
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Натомість старший тренер Шахтар U-21 Валерій Кривцов виділив важливість такої співпраці для Шахтаря.
"Дуже важливий проект для Шахтаря і Ла-Ліги. Я вважаю, європейський досвід і навчання необхідні нашим фахівцям. Масовий дитячий футбол – це передусім основа професійного спорту. Потрібно, щоб з перших кроків хлопці тренувалися під керівництвом кваліфікованих наставників. Тому така співпраця найближчим часом може дати нову хвилю, нове покоління дитячих тренерів. Можливо, хтось із них знайде себе і в професійному футболі", — сказав Кривцов.
Нагадаємо, Шаран пообіцяв дати бій Шахтарю.
Окрім цього Даріо Срна готує дитячий проект в Україні.
Джерело - Шахтар.