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Шаран: Дамо бій Шахтарю

Сьогодні 15:42 206 0
Шаран: Дамо бій Шахтарю

Підготовка до матчу з Шахтарем в Олександрії іде без якихось особливих змін.

Про це сказав головний тренер Олександрії Володимир Шаран.

"Підготовка відбувається у звичному режимі. Ми як працювали, так і працюємо. Чи здатні ми дати бій Шахтарю? Ми в кожному матчі намагаємося дати бій, і немає ніякої різниці, чи це Шахтар, чи Динамо, чи якась інша команда. Тому хлопці будуть виходити та віддавати всі сили, щоб порадувати наших вболівальників, яких збереться чимало на стадіоні ", – сказав Шаран у коментарі Футбол 24.

Нагадаємо, матч 8-го туру української Прем'єр-ліги між Олександрією та Шахтарем відбудеться у суботу, 15 вересня. Початок зустрічі о 14 годині.

Джерело - football24.

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