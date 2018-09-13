Шаран: Дамо бій Шахтарю

Підготовка до матчу з Шахтарем в Олександрії іде без якихось особливих змін.

Про це сказав головний тренер Олександрії Володимир Шаран.

"Підготовка відбувається у звичному режимі. Ми як працювали, так і працюємо. Чи здатні ми дати бій Шахтарю? Ми в кожному матчі намагаємося дати бій, і немає ніякої різниці, чи це Шахтар, чи Динамо, чи якась інша команда. Тому хлопці будуть виходити та віддавати всі сили, щоб порадувати наших вболівальників, яких збереться чимало на стадіоні ", – сказав Шаран у коментарі Футбол 24.