Срна готує дитячий проект в Україні. ФОТО

Колишній капітан Шахтаря Даріо Срна найближчим часом планує реалізувати в Україні масштабний дитячий благодійний проект.

Про це йдеться у Twitter донецького клубу.

Захисник Кальярі презентує свій проект в Харкові, напередодні одного з домашніх матчів Шахтаря в Лізі чемпіонів.

⚒ Дарио Срна готовит детский благотворительный проект в Украине



Экс-капитан «Шахтера» и сборной Хорватии, который ныне выступает в итальянском «Кальяри», в скором времени реализует в Украине масштабный детский благотворительный проект. pic.twitter.com/eFQ68hEZTS — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) 12 вересня 2018 р.

Нагадаємо, Шахтар відкрив виставку присвячену виступам у Лізі чемпіонів.

А Фонсека розповів про підготовку до матчу з Олександрією.

Джерело - Шахтар.