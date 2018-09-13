Шахтар: крота спіймали. ФОТО

Працівники агрономічної служби ФК Шахтар оперативно усунули пошкодження газону і зловили крота.
Про це повідомляє офіційний твіттер донецького клубу
Поле перед матчем із Гоффенхаймом знаходиться у відмінному стані. Завтра головний агроном стадіону спеціально для вболівальників клубу прокоментує ситуацію з кротом.
Працівники агрономічної служби ФК «Шахтар» оперативно усунули пошкодження газону і зловили крота. Поле перед матчем із «Хоффенхаймом» знаходиться у відмінному стані.— ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) 13 вересня 2018 р.
Завтра головний агроном стадіону спеціально для вболівальників клубу прокоментує ситуацію з кротом. pic.twitter.com/NbhWc2ZY0S
Нагадаємо, що на газоні ОСК Металіст з'явилися кротячі нори в районі кутового прапорця північної трибуни.
Джерело - twitter/FCShakhtar_ua.