Шахтар: крота спіймали. ФОТО

Працівники агрономічної служби ФК Шахтар оперативно усунули пошкодження газону і зловили крота.

Про це повідомляє офіційний твіттер донецького клубу

Поле перед матчем із Гоффенхаймом знаходиться у відмінному стані. Завтра головний агроном стадіону спеціально для вболівальників клубу прокоментує ситуацію з кротом.

Працівники агрономічної служби ФК «Шахтар» оперативно усунули пошкодження газону і зловили крота. Поле перед матчем із «Хоффенхаймом» знаходиться у відмінному стані.



Завтра головний агроном стадіону спеціально для вболівальників клубу прокоментує ситуацію з кротом. pic.twitter.com/NbhWc2ZY0S — ФК «Шахтар» Донецьк (@FCShakhtar_ua) 13 вересня 2018 р.

Нагадаємо, що на газоні ОСК Металіст з'явилися кротячі нори в районі кутового прапорця північної трибуни.

Джерело - twitter/FCShakhtar_ua.