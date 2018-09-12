Команда першої ліги орендувала гравця Шахтаря

Донецький Шахтар віддав у оренду Руху свого нападника Дениса Арендарука.

Про це повідомляє sportarena.com.

23-річний футболіст приєднався до Руху на один сезон. У новій команді форвард буде грати під 8-м номером.

Нагадаємо, Арендарук виступав за юнацький і молодіжний склад Шахтаря, а в сезоні 2014/2015 прийшов з командою до фіналу юнацької Ліги чемпіонів.

У лютому нинішнього року був орендований Маріуполем і дебютував в УПЛ в матчі проти Ворскли.

На даний момент Рух перебуває на останньому місці турнірної таблиці Першої ліги.

Нагадаємо, гравця Шахтаря орендував суперник Динамо у Лізі Європи.

Також, Ребров хоче орендувати ще одного гравця Шахтаря.

Джерело - sportarena.com.